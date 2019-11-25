全国医保电子凭证正式发布

本报济南11月24日电 （记者李红梅）11月24日，全国医保电子凭证发布式在山东省济南市举行。医保电子凭证是全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东7个省（市）的部分城市将陆续开通使用。这意味着今后全国参保人可以“看病不带卡，只用医保码”。
据国家医疗保障局相关负责人介绍，医保电子凭证是医疗保障信息平台中参保人的唯一标识，是打通医保线上服务的金钥匙。与实体卡或其他电子卡相比，医保电子凭证有四个突出优点：
一是方便快捷。医保电子凭证不依托实体卡，参保人可通过国家医保APP，或者通过微信、支付宝等经由国家医保局认证授权的第三方渠道激活使用，十分方便。
二是应用丰富。医保电子凭证广泛应用于医保查询、参保登记、报销支付等医保各业务场景，一张电子凭证，可以办理所有的医保业务。
三是全国通用。医保电子凭证由国家医保信息平台统一生成，标准全国统一，跨区域互认，参保人可以凭证在全国办理有关医保业务，可以说“一码在手，医保无忧”。
四是安全可靠。医保电子凭证通过实名和实人认证，采用国产加密算法，数据加密传输，动态二维码展示，确保了个人信息和医保基金使用安全。
为方便参保人使用医保电子凭证，国家医疗保障局开发了相应的国家医保服务平台APP，届时参保人可在各大主流APP商城、应用商店下载使用。也可以打开支付宝“卡包”，选择“医保电子凭证”并激活，进行身份验证后使用。在微信关注“我的医保”公众号，激活医保电子凭证，也可以开通使用。
首期先行测试的7省市参保人可以开通使用，后续全国其他地区也将陆续开通使用。在济南，当天已有不少参保居民开通医保电子凭证，并实现在济南市中心医院、济南市第一人民医院互联网医院、药店进行看病、买药、支付全流程使用。复旦大学公共卫生学院卫生经济学教研室主任应晓华认为，医保电子凭证相当于给了参保人一个互联网身份，挂号看病、诊疗、支付形成了完整的闭环，并且突破了地域限制，将极大地便利人们的看病买药行为，推动医保管理和服务走向更高水平。
国家医疗保障局副局长施子海表示，医保电子凭证的开通使用，标志着参保人将拥有一人一码的医保电子身份凭证，医保业务的办理和支付更加方便快捷。国家医疗保障局将不断探索创新，深入研究引入5G和区块链等先进技术，加快完善电子凭证功能和推广应用，不断优化设计、完善功能、简化流程，提升群众使用体验，加强业务协同，推进医保治理体系和治理能力现代化，提升为民服务质量和水平，让更多便民举措更广泛地惠及人民群众。
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