争取内地商机  发挥香港所长

“世界各地的服务企业都希望进入内地市场争取商机，香港自然也不例外。香港会用好‘先行者’的优势，香港特区政府也会进一步协助香港企业把握商机。”谈及《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）〉服务贸易协议》的修订，香港特区政府财政司司长陈茂波信心满满。

近日，CEPA服务贸易协议的修订签署仪式在香港举行。商务部副部长王炳南与陈茂波签署了协议。香港特区行政长官林郑月娥、中央政府驻港联络办副主任仇鸿等出席签署仪式。

修订协议将于2020年6月1日起实施。

大幅提升开放水平

内地是香港最大的服务贸易伙伴。截至2017年，香港与内地的服务贸易总额以平均每年5%的幅度增长，达到了5383亿港元，约占香港对外服务贸易总额的四成。

2016年6月起开始实施的CEPA服务贸易协议，使得内地与香港基本实现了服务贸易自由化。此次修订协议梳理汇总了内地在服务贸易领域的最新开放措施，结合香港业界提出的开放诉求，在多个领域取消或降低了对香港服务提供者的准入门槛，放宽对自然人流动、跨境交付等服务贸易模式的限制措施，扩大相关专业领域人才资格互认的范围，为香港人士在内地置业创造条件，对人员、技术等要素高效便捷流动将产生积极促进作用。

另外，修订协议也有一些在粤港澳大湾区珠三角九市先行先试的开放措施，例如在旅游服务方面，优化由香港入境的外国旅游团进入珠三角地区和汕头市停留144小时免办签证政策、增加入境口岸、扩大停留区域。

“今后，内地与香港经贸合作委员会将继续发挥加强两地经贸合作的机制保障作用，不断丰富两地经贸合作领域，拓展合作范围，提高合作层次。”王炳南说。

优质服务供给内地

根据修订协议，在规定的领域范围内，香港服务提供者可以更容易地在内地设立企业和发展业务，更多香港专业人士可在内地取得执业资格，更多优质的香港服务可提供给内地市场。

例如，在电视、电影方面，内地广播电视台、视听网站和有线电视网引进香港生产的电视剧和电视动画不设数量限制；香港与内地合拍的影片，在主创人员、演员比例、内地元素上不设限制以及取消收取两地电影合拍立项申报管理费用。

在内地强制性产品认证（CCC）领域，符合条件的香港检测机构可与内地指定机构开展合作进行产品检测，范围从在内地加工、生产和在香港加工的CCC产品，扩展至在任何地区加工或生产的CCC产品。

在法律服务方面，香港与内地律师事务所设立的合伙联营不再要求港方有最低出资比例。在建筑及相关工程服务方面，内地与香港延续已到期的专业资格互认安排，这意味着香港的结构工程师、规划师、建筑测量师、建筑师等可在内地取得执业资格，无需另行在内地进行资格认证。

陈茂波表示，为了进一步协助香港企业把握机遇，香港特区政府将会投入专项基金，并将每一家企业发展内地市场的资助金额，从去年的50万港元大幅增加至200万港元。

舆论反响热烈积极

修订协议签署后，香港舆论反响热烈，商界纷纷对此表示欢迎。

香港《大公报》以“祖国永远是香港的靠山”为题发表社评表示，修订协议的签署，见证了内地进一步改革开放，为香港企业及专业人员提供更广阔天地；见证了香港与内地的经贸关系日益密切，达到水乳交融的程度；更体现中央对香港无微不至的关怀，急港所急，想港所想。

香港中华总商会会长蔡冠深指出，修订协议丰富了两地在现有CEPA框架下的服务业互动交流，进一步便利香港服务提供者在内地开展业务，香港专业人士也更容易在内地取得执业资格，既方便更多优质的香港服务进入内地市场，也为深化内地服务业对外开放水准提供重要动力。

“近年来，国际保护主义和单边主义盛行，修订协议体现内地和香港坚定推动市场开放和自由贸易的决心。”香港中小型企业总商会会长巢国明说，过去数年内地服务业占经济的比重不断提高，对优质服务的需求也快速增长，而香港专业服务业既了解内地企业需要，也能提供出色的服务。修订协议有助于提高内地企业竞争力，也让香港可为国家发展作出更大更全面的贡献。

(责编：邢郑、孙阳)