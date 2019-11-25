第五届中国大学生人力资源职业技能大赛总决赛在京举办

人民网北京11月24日电 （记者乔雪峰） 11月23日-24日，第五届中国大学生人力资源职业技能大赛暨海峡两岸人力资源职业技能大赛全国总决赛在中国劳动关系学院北京校区成功举办，经过前期激烈地区赛角逐，全国共有70所高校366名选手挺进总决赛。

“学生办赛、学生参赛，教学相长、协同育人、专家指导是举办此项赛事的特色和原则。”中国劳动关系学院副校长刘玉方在致辞中指出，本次大赛促使学生将课内专业理论学习与课外专业实践相结合，在专业实践全过程中培养专业技能、提升综合能力，推动教师和学生从人才的需求侧视角，调整完善人才供给侧的方案，努力让企业获得更多优秀人才，实现多方共赢。

本次大赛总决赛主题是“聚智、聚识、聚才，构建应用型人才赋能模式”，赛事设立了无领导小组讨论、人力资源实务设计、案例分析、职场实战、HR-English等多个特色环节，并特意在各环节参照企业日常人力资源管理工作中遇到的现实问题和案例情景设计题目，旨在检验各高校人力资源管理专业学生专业技能水平和解决问题的能力。

经过两天激烈角逐，最终5所高校荣获团体特等奖，分别是中国劳动关系学院、北京理工大学、南昌大学、商丘学院、兰州大学；10所高校获得一等奖；个人特等奖五个环节中共有25名同学胜出。此次大赛不仅让参赛选手认识到专业学习过程中的不足，还促进了各高校学生之间交流与互动。

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