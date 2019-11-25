沂蒙革命老区接入全国高铁网 日兰高铁日曲段开通运营

人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，日照至兰考高速铁路日照至曲阜段（以下简称日兰高铁日曲段）将于11月26日开通运营，沂蒙革命老区接入全国高铁网，为脱贫攻坚奔小康装上“加速器”。

日兰高铁日曲段位于山东省南部地区，线路全长235公里，设计时速350公里。全线设日照西、厉家寨、莒南北、临沂北、费县北、蒙山、泗水南、曲阜东8座车站，除日照西和曲阜东外均为新建车站，初期运营时速300公里。

日兰高铁日曲段开通运营初期，铁路部门将安排开行动车组列车日常线14对、周末线3对、高峰线3对，日照至曲阜间最快运行时间将由目前的3小时13分，压缩至1小时14分。

日兰高铁日曲段开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对该高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整，满足了高速铁路安全、稳定运营要求，目前已具备开通运营条件。

日兰高铁日曲段是我国“八纵八横”高速铁路网的重要联络线。线路东端通过日照西站连接青岛至盐城铁路，西端通过曲阜东站连接京沪高铁。这一高铁的建成通车，与京沪高铁、济青高铁、青盐铁路贯通形成环山东省高铁通道，将极大便利沿线人民群众出行，加快鲁南地区旅游资源开发，对助力沂蒙革命老区脱贫攻坚，促进山东经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门将于11月25日6时开始发售日兰高铁日曲段动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

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