以高水平开放推动高质量跨越（加快推进自贸试验区建设）

日前，国务院印发《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》。中国（云南）自由贸易试验区的特点何在？对建设“我国面向南亚东南亚辐射中心”有何意义？会给境内外投资商带来哪些新机遇？下一步将如何推进落实？带着这些问题，本报记者采访了云南省副省长张国华。

记者：《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《总体方案》）对云南省提升开放水平、建设“我国面向南亚东南亚辐射中心”有何重大意义与促进？

张国华：建立中国（云南）自贸试验区，是党中央、国务院作出的重大决策，是新时代推进改革开放的战略举措，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对云南工作的关心厚爱和大力支持，标志着新时代云南改革开放迈上新台阶、开启新征程。

2015年1月，习近平总书记考察云南时指出，云南经济要发展，优势在区位、出路在开放，并要求云南主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展的路子来，努力成为民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，谱写好中国梦的云南篇章。

近年来，云南省委和省政府深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全力推进面向南亚东南亚辐射中心建设，制定实施了新时代深化和扩大开放的若干意见、加快面向南亚东南亚辐射中心建设“1+15”政策文件和工作方案、促进云台经济文化交流合作75条措施，着力推进边境园区“1+2”建设、“一口岸多通道”监管创新和口岸“3+N”建设，加快建设“3+9”个功能不同的边境经济合作区，创新沿边对内对外经济合作新体制、新模式，形成了新时代全面对外开放新格局，为建设中国（云南）自贸试验区奠定了坚实基础。2019年上半年，云南省地区生产总值同比增长9.2%，增速全国排名第一。今年1至8月，全省外贸进出口同比增长19.7%，其中，出口增长31.8%。

建设中国（云南）自贸试验区，有利于加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心，推动构建全面对外开放新格局；有利于培育我国沿边开放新增长极，在中国—南亚、中国—东盟经贸联系中起到关键作用；有利于深化与南亚东南亚国家合作，探索更加有效合作方案，在云南改革开放进程中具有里程碑意义，必将为云南经济高质量跨越式发展注入新的强大动力。

记者：与国内其他省份相比，云南《总体方案》的特色和亮点有哪些？

张国华：云南自贸试验区是我国首次在沿边地区布局的3个自贸试验区之一，最大的特点是沿边，最大的特色是跨境和面向南亚东南亚。云南《总体方案》主要有3个方面的特色和亮点：

第一，积极探索沿边地区先行先试政策。打好沿边和跨境“两张牌”，积极参与中缅、中老泰、中越、孟中印缅等经济走廊建设，加快跨境产能、跨境金融、跨境旅游等方面合作，探索沿边地区制度创新、科技创新、模式和业态创新等先行先试政策，努力为沿边地区深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。

第二，加快建设成为开放前沿、辐射中心。加快推进中缅、中越、中老泰等国际开放大通道建设，打造区域跨境物流中心，建设沿边战略资源储备基地，大力发展八大重点产业，加快发展以数字经济为龙头的战略性新兴产业，不断深化扩大我国与南亚东南亚乃至世界各国的务实合作，以高水平开放推动高质量跨越式发展，加快建设成为我国西南开放前沿、辐射中心。

第三，加强与各类功能平台联动发展。全面加强与国家级经开区、综合保税区、边（跨）境经济合作区、重点开发开放试验区等各类开发开放平台的联动发展，加强与国内各类载体平台的合作，加快构建全面对外开放平台体系，努力成为新时代改革开放新高地。同时，在3个片区试点试验基础上，下大力气在全省复制推广自贸试验区经验做法。

记者：《总体方案》的实施，将给海内外投资者和省内产业发展带来哪些重要机遇？

张国华：自贸试验区具有独特的开放优势、制度优势和环境优势，对海内外投资者具有非常强烈的吸引力。昆明片区挂牌当天，首批意向入驻企业达28户，现场发出23本营业执照，总投资额达54.56亿元。德宏片区挂牌当天项目签约金额就达279.3亿元。

第一，推动制度开放，打造高标准高质量自贸园区。对标国际先进规则，着力推进制度创新和科技创新取得重大突破，深化负面清单制度改革，大幅降低企业准入门槛和生产经营成本，努力建成我国西南地区贸易投资便利、交通物流通达、要素流动自由、金融服务创新完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

第二，培育全新产业链，推动经济转型升级。自贸试验区将形成高端制造业和现代服务业集聚集群发展的新格局，产生溢出效应，为企业提供更多机会，培育创造全新产业链，形成以产业开放带动产业升级和产业发展的重要动力，促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革，培育发展新动能，打造各具特色的创新高地和增长引擎，推动经济转型升级。

第三，深化经贸务实合作，带动周边国家共同发展。探索与周边国家边境贸易监管转型升级，货物和人员通关便利化、跨境产能合作、跨境人民币业务创新发展、跨境通道网络、跨境人力资源合作、跨境商品储备中心、跨境旅游合作等相关机制的任务，进一步带动越、老、缅等周边国家经济社会发展。

记者：《总体方案》在制度创新方面有哪些体现？

张国华：我们把制度创新作为自贸试验区建设的最核心任务，聚焦深层次矛盾和结构性问题，制定了自贸试验区六大方面、104条试点任务，其中云南“首创”政策25条。集中体现在4个方面：

第一，加快转变政府职能。创新贸易监管模式，实施“一口岸多通道”监管创新，加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一窗口”。积极推行“互联网+政务服务”模式，拓展“一部手机办事通”一网通办功能，举全省之力打造一流营商环境。

第二，推动贸易转型升级。创新跨境电子商务发展，加快河口、瑞丽国际快件监管中心建设，支持在红河片区、德宏片区建设边境仓，支持复制跨境电商综合试验区探索形成的成熟经验。培育新业态新模式，加快构建5G产业体系，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

第三，创新沿边经济社会发展新模式。依托边（跨）境经济合作区开展国际产能合作。探索边境地区人员往来等模式，积极推进与毗邻国家签署跨境人力资源合作协议，探索建立外籍务工人员管理长效机制。进一步为来自贸试验区开展商贸、旅游等活动的外国人提供入出境便利。与周边国家推动实施“一次认证、一次检测、一地两检、双边互认”通关模式。

第四，加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心。加快推进中缅、中越、中老、中老泰等国际物流大通道建设，构建连接南亚东南亚的国际开放通道。建设昆明国际航空枢纽和空港型国家物流枢纽，构建面向南亚东南亚航空物流集散中心，打造区域跨境物流中心。依托昆明电力交易中心，逐步建成面向南亚东南亚跨境电力合作交易平台。建立孟中印缅经济走廊旅游合作机制，全力打造世界一流的健康生活目的地。

我们将紧紧抓住自贸试验区建设这一重大历史机遇，努力把自贸试验区建设成为开放新平台、经济新增长极、转变职能新阵地和“一带一路”建设的核心区域，全面加快建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)