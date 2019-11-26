对口支援三峡重庆库区资金超1815亿元

本报重庆11月25日电 （记者蒋云龙、常碧罗）由水利部、重庆市人民政府、湖北省人民政府共同主办的第十二届全国对口支援三峡库区经贸洽谈会日前在重庆市万州区召开。记者在会上了解到：20多年来，全国对口支援三峡重庆库区累计引入资金超过1815亿元、合作项目1768个。其中，经济建设类项目资金超过1770亿元，无偿援助资金近45亿元。
据介绍，在对口支援省市区的支持下，全国对口支援三峡库区合作规划全面推进。在近年推进的2257项工作任务中，约有85%取得良好效果。近几年来，三峡库区主要经济发展指标年均增长率已经全面高于全国平均水平，是改革开放以来经济发展最快的时期。2018年，三峡库区地区生产总值8095亿元，较2014年增长45%；人均GDP超过26983元，较2014年增长46%。
大会期间还举办对口支援三峡库区合作工作座谈会、招商引资项目签约活动、全国对口支援三峡库区成果展以及文化旅游推介等活动。
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