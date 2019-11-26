人民论坛：确保中国经济航船行稳致远

看待当前的中国经济发展，需要坚持辩证法的观点，稳妥处理战略与战术的关系。战略上，观全局、察大势，信心满满，保持定力，一切前进中的困难不过是“纸老虎”，总体上看好、看多中国经济。但在战术层面，又必须时刻居安思危、未雨绸缪，树立起风险意识与底线思维，坚持正确工作方法，确保中国经济航船行稳致远。

应当看到，在前三季度稳中有进基础上，10月份主要经济数据继续处于合理区间，但部分指标出现了一定波动，经济面临下行风险压力。从国际情况看，今年以来，国际货币基金组织连续5次下调世界经济增长预期。面对错综复杂的内外部环境，我们要有效防范化解重大风险，坚持问题、目标、结果导向，运用改革开放的办法解决发展中的困难和问题，一步步攻坚克难，一招招克敌制胜。

把解决突出问题作为工作重点。因地制宜落实宏观调控，第一位的就是要精准识别风险隐患点，逐个排除、一一击破。比如，各地共性问题主要是有效需求不足，但有的是制造业和民间投资不力，有的是消费尤其是农村消费不振，还有的是对转移的产能“接招”不够。对此要明确主攻方向、有所侧重，科学组合政策、配置火力，及时对症下药、靶向施策。

对照全年目标任务找差距、补短板。各地的经济和社会发展年度计划，是对人民群众的庄严承诺，是有法律刚性约束力的，必须尽全力实现目标、完成任务。比如有的地方基层财政压力增大、收支矛盾凸显，就要加快改善营商环境，力促制造业企业安心专心做好生产经营。再如对影响民生的重要商品的保障，必须层层分解任务、层层对表考核，不遗余力做好保供稳价。只有把差距落实为责任、把短板转化为动力，“六稳”工作才能不落空、不打折。

力戒形式主义、官僚主义，以工作实效作为衡量标准。无论深入推进供给侧结构性改革，还是坚定不移打好三大攻坚战，都贵在一个“实”字，也都难在一个“实”字。比如，有的地方结构性去杠杆喊得震天响，但落到属地责任又顾虑多、留一手；有的地方关键核心技术攻关方案做得漂亮，可在项目审批、人才引进上“关卡”还不少。集中精力办好自己的事，必须利用倒逼机制，一件件压茬推进，确保主要经济指标实现稳中有进。

为官避事平生耻。年终将近，做好当前经济工作，既要有战略上的乐观自信，又要有战术上的只争朝夕、奋力拼搏。各级领导干部都要清醒认识到，“不简单以GDP论英雄”不等于“不要GDP”，而是强调要更全面、更高质量的发展，我们肩上的担子不是变轻了，而是更重了，更需要人人敢于担当、人人勤勉任事。在党中央的集中统一领导下，尽心竭力、稳扎稳打，我们一定能将社会主义制度优势和市场经济资源配置优势结合好、发挥好，为2020年全面建成小康社会打下更坚实基础。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 04 版）

(责编：庄红韬、初梓瑞)