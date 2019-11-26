我国经济能够保持中高速增长(大家手笔)

近年来，虽然我国经济发展面临的国际环境和国内条件发生了深刻而复杂的变化，但从中长期看，我国经济能够保持稳定的中高速增长。这里仅从以下几方面加以分析。

内需是我国经济的最大稳定器与主要驱动力。改革开放以来，特别是加入世界贸易组织以来，我国积极参与国际分工，充分发挥劳动力资源等优势，逐步发展为“世界工厂”，经济快速增长，经济规模持续扩大，人民生活水平显著提高。经济快速发展带来了中等收入群体持续扩大，使我国成为世界上最大的消费市场之一，经济发展的主要驱动力也由外需转为内需，消费在我国经济增长中的地位越来越突出。但与发达国家相比，我国消费支出占GDP的比重以及人均消费水平还不高，这意味着消费增长的空间仍然很大，经济具备保持长期稳定增长的基础。进一步发掘消费潜力，需要推进全面深化改革，完善收入分配和消费刺激政策措施，积极减贫脱贫，继续壮大中等收入群体，建立健全社会保障体系，提升中低收入阶层的收入水平与消费意愿。

我国经济规模优势有助于加快发展动能转换进程。能否顺利实现新旧动能转换，关系到我国经济发展前景。巨大经济体量形成的创新效应和规模效应是我国经济动能转换的坚实基础。比如，我国电子支付、高铁建设和电动汽车等产业的快速发展，就得益于此。在以移动互联网、人工智能、生物技术、大数据、云计算、区块链、5G通信等为代表的新一轮科技革命和产业变革中，我国的巨大经济体量能够为这些产业发展提供技术创新与应用的深厚基础和广阔市场。尤其是巨大的数字科技应用规模及由此产生的海量数据，能够推动产业规模与市场规模迅速扩大，使我国在很多领域由追随者发展成为并行者、引领者。可以说，新一轮信息技术革命带来的数字科技创新及应用方面的跨越式发展，正为我国经济转型升级提供日益强大的创新驱动力，可以大大加快我国经济发展的新旧动能转换进程。

广阔世界市场空间是我国经济稳定发展的有力支撑。主动融入世界市场体系，统筹利用国际国内两个市场、两种资源，是我国经济持续健康发展的一条成功经验。虽然贸易保护主义、单边主义有所抬头，对全球产业链、供应链与价值链造成冲击，减缓世界经济增长，并在一定程度上给我国经济发展带来了不确定性，但是不可能改变我国经济基本面。首先，我国已成为世界大市场的重要组成部分，巨大的市场规模、完备的产业体系与高效的基础设施等综合优势，决定了我国在全球产业链与供应链中具有重要地位，也决定了我国是外资最为青睐的投资目的地之一。今年前9个月，我国累计实际使用外资金额达到1007.8亿美元。其次，改革开放40多年的持续快速发展使我国拥有了资金、技术和市场优势，包括“一带一路”参与国家在内的新兴市场国家和发展中国家正在成为我国对外贸易投资新的增长点。只要我们继续坚持全面深化改革开放，努力推进“一带一路”建设，加快形成全面开放新格局，就能进一步拓展我国经济发展的外部市场，筑牢我国经济长期稳定发展的根基。

综上所述，我国经济具有保持长期稳定中高速增长的坚实基础。只要进一步释放改革红利、发挥社会主义制度优势，不断改进和优化各类经济政策组合，我国完全有能力缓解乃至消除目前面临的经济下行压力，使实际经济增速向潜在经济增长率回归。

（作者为厦门大学经济学院院长、教育部人文社会科学重点研究基地厦门大学宏观经济研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 09 版）

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