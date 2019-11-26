防范“黑天鹅”“灰犀牛”取得积极进展

本报北京11月25日电 （记者王观）中国人民银行近日发布了《中国金融稳定报告（2019）》，对2018年以来中国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。

报告认为，过去的一年中，在国务院金融稳定发展委员会统一指挥协调下，人民银行会同相关部门，按照攻坚战总体要求，针对不同风险分类施策，对威胁金融稳定的重点领域风险，及时“精准拆弹”；对可能持续存在的潜在风险，采取主动措施进行逐步化解，实现“慢撒气、软着陆”；对于体制机制性不足，持续推动监管改革，弥补监管短板；对于将来可能显现的“黑天鹅”和“灰犀牛”风险，强化日常风险监测与评估，做好各类风险处置预案。同时，在风险化解和处置过程中，把握政策节奏和力度，适时预调微调，防范“处置风险的风险”，有效保障了金融市场和金融机构的平稳运行。

报告认为，通过一年多的集中整治和多措并举，防范化解金融风险方面取得积极进展，有效稳住了宏观杠杆率；平稳有序处置了包商银行等高风险机构；大力整顿金融秩序，存量风险有序压降；稳妥化解中小银行局部性、结构性流动性风险，有序处置民营企业债券违约事件；出台资管新规、系统重要性金融机构监管相关指引文件，补齐监管制度短板。总体来看，中国金融风险由前几年的快速积累逐渐转向高位缓释，已经暴露的金融风险正得到有序处置，金融市场平稳运行，金融监管制度进一步完善，守住了不发生系统性金融风险的底线。

关于中小银行发展，中国人民银行有关部门负责人表示，整体看，中国中小银行风险应对能力不断提升，风险防控的主动性、前瞻性有所增强。下一步，人民银行将持续关注中小银行流动性状况，加强市场监测，不断加大对中小银行的政策支持，推动中小银行进一步完善公司治理，提高风险防控水平，实现中小银行健康可持续发展。

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