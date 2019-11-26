710家跨国公司总部在上海落户

本报上海11月25日电 （记者田泓）上海市近日举行第31批跨国公司地区总部和研发中心颁证仪式，日本伊藤忠商事株式会社、美国可口可乐公司等35家跨国公司地区总部和研发中心获颁证书。
上海始终是内地吸引地区总部和外资研发中心最多的城市，跨国公司投资上海、扎根上海的信心和决心始终坚定。2002年，上海出台全国首个吸引跨国公司设立地区总部的政策。近两年，上海相继发布《关于促进跨国公司地区总部发展的若干意见》等文件，构成鼓励和支持跨国公司地区总部和研发中心发展的政策体系。围绕上海重点发展的战略性新兴产业、高端制造业以及现代服务业等主导产业，瞄准细分领域产品或服务份额在全球市场名列前茅的跨国公司，上海加大招商引资力度，引进一批全球龙头企业跨国公司总部和研发中心。
此次获颁证书的30多家企业中，有14家为世界500强和行业龙头企业。其中，24家来自制造业，约占70%。从总部和研发中心能级看，高能级总部占一半以上，其中4家为亚太区总部，4家为亚洲区总部，5家为大中华区总部。11家研发中心中有3家为全球研发中心、1家为亚太研发中心。
截至2019年10月底，上海累计引进跨国公司地区总部710家（其中亚太区总部114家），研发中心453家。根据2018年外商投资企业年报数据，跨国公司地区总部以不足全市外资企业2%的企业数，贡献了10%的营业收入、17%的利润总额、12%的纳税总额和超过6%的从业人数。
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