原标题：企业降本又减负 职工增收就业稳

政策介绍 2019年4月，国务院办公厅印发《降低社会保险费率综合方案》，明确自2019年5月1日起，降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例，目前单位缴费比例高于16%的省份可降至16%。同时，继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率。

今年4月底，一条福建省及福州市、福清市各级媒体集中播发的新闻让福建永强力加动力设备有限公司人力资源部经理李彩如非常振奋。从5月1日起，福建省企业和机关事业单位养老保险单位缴费费率同步降至16%；失业保险、工伤保险阶段性降低费率政策延续1年；采用加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资，核定社保个人缴费基数上下限。

李彩如马上算了一笔账：新的社保费率实施后，公司每月为每位员工缴纳的五险金额可以降低104.49元，一年下来，可降低费用近百万元。

很快，李彩如就收到了福建省社会保险中心编制并通过12333平台发送的社保降费减负宣传短信，在福清市人社局、税务局等部门建立的工作微信群、QQ群等平台也收到了详细的政策执行方案。各种宣传海报、手册、标语以及宣传活动，很快把这一好消息传给了全省企事业单位和广大群众。

“社保降费减负政策的落实，有利于减轻企业缴纳社会保险费压力、降低用工成本、稳定就业形势、激发企业活力，为福建省推动经济高质量发展发挥了重要作用。”福建省社会保险中心主任吴正斌说，社保降费减负政策的落实，从实施的当月就显现出良好的减负效果。

以5月份中国铁路南昌局集团有限公司福州社会保险事业管理中心实施“一降”“二调整”“二延续”为例，该公司当月少缴养老保险费550.78万元，工伤保险费128.44万元，当月合计减负679.22万元，全年预计减负8150多万元。

吴正斌介绍，经测算，5月份以来，养老保险降费率减轻企业养老保险费负担13.98亿元。其中降低养老保险费率减轻企业负担11.35亿元，平均工资口径调整减轻企业负担2.63亿元。此次是“二延续”成效的持续。经测算，截至9月底，福建省1月至9月合计减轻工伤保险费负担5.67亿元。

不同类型的企业，都感受到了社保降费减负政策带来的好处。国有大企业成本明显下降，众多小微企业也直接受益。福清洪良染织科技有限公司人资处副处长陈秀云表示，降低社会保险费率后，减轻了企业负担，节省了人力成本，员工方面个人所得也相对增加。

福建省劳动就业服务局局长谢竞忠表示，就业是民生之本，稳就业就要助力企业发展，让企业的负担真正降下来。降低社保费率政策降低了企业的参保门槛，不仅可以增强企业的活力和发展的后劲，也有利于提高企业和职工的参保积极性，将更多的职工纳入养老保险制度体系中来，形成企业发展与养老保险制度发展的良性循环，使企业和职工同时受益。

谢竞忠透露，福建省人社部门在继续阶段性降低失业保险费率的同时，还积极实施失业保险援企稳岗政策。对符合条件的不裁员、少裁员企业，发放稳岗补贴，并简化申请审核程序。

“稳就业各项政策措施持续发力，全省就业形势持续保持总体稳定。”谢竞忠介绍，今年前三季度，全省城镇新增就业53.03万人，提前完成全年目标任务。9月末全省城镇登记失业率3.47%，同比下降0.31个百分点，控制在4.2%目标以内。全省人力资源市场供求关系总体平稳，第三季度的求人倍率为1.22，同比、环比均上升0.05。（记者 薛志伟）

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