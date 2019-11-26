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区块链不等于虚拟货币 监管部门重申严打炒币行为

2019年11月26日08:36  来源：经济日报
 
原标题：“区块链不等于虚拟货币”

　　虚拟货币炒作近期出现重新“冒头”趋势。据相关部门监测，比特币价格最近一段时间飙升了40%；甚至有言论说“94禁令”已经过时，会抑制社区发展；还有一些机构打着“区块链”名义搞非法金融活动……对此，监管部门高度关注。

　　一位接近相关监管部门的人士表示，在虚拟货币整治方面，前期取得了比较明显的成效，各方也形成了共识，但由于有些不法分子借助“区块链”名义重新“造势”，近期监管部门进一步出台了一些措施，对存在的种种乱象进行纠偏。

　　所谓“94禁令”，是指2017年9月4日，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，正式定性ICO（Initial Coin Offering，即首次代币发行）本质上是未经批准非法公开融资行为，要求立即停止所有代币发行融资活动。

　　据介绍，相关监管部门近期开展了系列工作，给全国各地下发了通知，要求各地警惕借助“区块链”推广宣传，从而导致虚拟货币“死灰复燃”，要求各地全面排查属地借助“区块链”开展虚拟货币操作活动的最新情况，如有问题及时处理。

　　“相关情况总体可控，对于‘出海’虚拟货币交易场所，监管部门进行了一些技术处理，同时要求主要支付机构，包括商业银行从支付结算的环节加强排查和清理。”上述人士说。

　　“目前打击虚拟货币、打击ICO的政策没有变化。”这位接近监管部门的人士再次强调，我们国家关于“94禁令”总体的政策是不变的，而且还会加大力度，发现一起及时处置一起。

　　关于推动区块链技术在金融领域的推广运用，该人士认为在两个方面有一定潜力：

　　一个是商业银行，包括第三方服务公司，运用区块链多方信息共享的特点，整合物流、信息流和资金流等信息推送给金融机构，使得金融机构能够更好地了解、评估供应链上中小企业的融资需求、偿债能力和信用风险等情况，这也是目前比较普遍的一些探索性运用。

　　另一个是在跨境支付领域。跨境支付存在着手续费高、流程比较长等问题。对此各方在进行一些尝试，比如国外有技术企业在探索用区块链技术构建点对点的清算网络。

　　“区块链不等于虚拟货币，所有的虚拟货币在中国都是违法的，要严打严禁。”接近监管部门的人士表示，对于“区块链”技术在金融领域的运用，未来可能是一个“小步快走”的节奏，在积极研究的同时，也要持续观察。（记者 姚 进）

(责编：庄红韬、初梓瑞)
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