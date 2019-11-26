浙江中医药大学近万名师生同堂学习十九届四中全会精神

人民网北京11月26日电 11月20日下午，一堂特殊的《形势与政策》课在浙江中医药大学举行，近万名师生分别通过在主会场参加现场讲座或在82个分会场与任课老师一起观看网络直播形式，第一时间观看专家作学习贯彻党的十九届四中全会专题报告。担任这次讲座的老师是浙江省社科联副主席、省中国特色社会主义理论体系研究中心副主任、省委党的十九届四中全会精神宣讲团成员陈先春教授。

陈先春教授在讲座中以中国“经济高速增长”、“社会持续稳定”这两大现象背后的“政治密码”剖析中国的“制度优势”，从为什么以及如何坚持“制度自信”来领会十九届四中全会精神。他以丰富翔实的史料和数据说明了“中国的制度优势”，深刻分析了中国特色社会主义的政治制度、经济制度之所以行、为什么行的原因所在。

这次讲座是浙江中医药大学年初就纳入计划中的一次主题宣讲。在年初制定《形势与政策》教学计划时，该校就将党的十九届四中全会精神宣讲纳入计划，作为全校重点宣讲的内容。同时将学习全会精神纳入中心组学习计划和教职工政治理论学习计划。全会召开后，学校党委迅速响应，把认真学习贯彻党的十九届四中全会精神作为学校政治理论学习的头等大事，第一时间制定下发了《关于认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神的通知》，多形式、分层次、全覆盖将全会精神传达到每一名党员、每一位师生员工。

在举办这次专家讲座之前，校院两级理论学习中心组安排专题进行学习，学校党委编印了全会学习材料，印发给每位教职工和附属医院党员，利用每周三下午的教职工政治理论集中学习会开展学习，将学习贯彻全会精神纳入到入党积极分子培训班，确保学习有学习主题、有主旨发言、有学习材料。学校党建与思想政治教育研究会、大学生理论社团联盟等组织分别开展学术研究、知识竞赛等活动，推动全会精神入脑入心。学校党委还组建了校级宣讲团，校党委班子成员和各党总支（附院党委）书记带头，组织社科老师和思政教授集体备课，分别到各二级单位进行深入宣讲。

“学校党委把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的最重要的政治任务，集中校内宣传资源，继续深入学习好、宣传好、贯彻好党的十九届四中全会精神。”浙江中医药大学党委书记孙秋华说，“下一步，学校党委将紧密联系学校实际，将学习贯彻全会精神与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合起来，积极探索制度机制建设，完善学校治理体系，不断提高治理能力，切实把制度优势转化为学校治理效能。”

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