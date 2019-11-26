原标题：广州村级工业园升级改造将驶入快车道

近日，从广州市工信局获悉，广州为探索村级工业园整治多样化路径按下快进键，不断为老城市增添新活力。

11月22日，广州市工信局和各区的相关部门负责人对广州天河区村级工业园升级样板怡祥·盛达创新园和棠下智汇·PARK展开了调研考察。

据了解，怡祥·盛达创新园在2012年前，主要以纺织厂、模具厂、印刷厂、仓储等中小型工业企业为主，内部环境脏乱差，物业收益也很低。

经过升级改造，截至去年年底，园区分批陆续改造旧厂房9栋，总改造面积约为6万平方米。园区产业由原先加工制造业为主转变为以新一代信息技术为支撑，数字创意为主导的战略新兴产业，园区租金水平成倍增长。

花园式的办公环境让棠下智汇Park成了年轻人打卡的网红地。这个工业园2019年1月完成改造，创建了5P一体的“无边界新型商务空间”，重点孵化互联科技、文创教育、影视、音乐、电竞、动漫游戏、数字新媒体的企业，吸引了大批创新企业进驻。

据天河区相关负责人介绍，天河区整治提升村级工业园53个，集聚创新型企业超1000家，带动创业就业3万余人，其中2018年总营业收入10亿元以上的园区6个。取得村集体收入增加、产业结构升级、就业结构优化、城区环境改善的综合效益。

天河经验具体来说，就是明确技术规范，牢牢守住不新增用地面积、不新增建筑面积和建筑结构安全、消防安全“两条底线”。同时，通过原状整饰、局部拆建等方式，对村级工业园进行外观和内饰整修，消除安全生产隐患。

不仅如此，天河区在推动村级工业园升级工作中注重创新运作模式，引入合作机构。以政府引导、市场运作、共建共享的方式推动村级工业园整治提升，探索出“收益分成”、“合作开发”、“整体承租”三种运作模式。

目前，天河区已完成整治提升村级工业园物业平均出租率达到85%以上，租金水平从25—35元/㎡提升到80—110元/㎡。在村集体租金收入大幅提高的同时，拓展村集体多元化收入来源，焕发村集体经济新活力。

记者了解到，天河区的村级工业园改造只是广州向高质量发展的“先行棋”。

据广州市工信局的数据显示，广州市的村级工业园用地规模占全市工业用地总量的30%，产值仅占全市工业企业总产值的10%，税收占全市工业企业总税收的6%。用地手续、环保、消防、违建等问题较为突出。

今年初，广州村级工业园改造就在广州全面开展，与拆违、“散乱污”企业整治、黑臭水体治理等8大工作形成联动，成为广州全面深化改革的一个重要抓手。

据广州市工信局相关人员表示，经过摸查核查工作，广州已经形成相对稳定的村级工业园基础数据库，完成全市2705个、总面积约132平方公里的村级工业园全量落图。

接下来，广州将完善“一图一册一表”，实施挂图作战。将《广州市村级工业园整治提升实施意见》和《广州市村级工业园整治提升三年行动计划（2019-2021年）》等政策文件与各区出台的实施细则，推动将全市村级工业园精准分类，并将未来三年和每一年度的工作任务列出清单，形成督促落实的重要抓手。

目前，广州已经建立村级工业园领导小组，村级工业园升级改造工作再次全面提速。

广州市工信局相关人员表示，一方面，以白云区石井河流域水环境整治为切入点，结合广州城市更新九项重点工作总体部署，将石井河流域村级工业园整治提升作为啃硬骨头的突破点，以点带面推动整治提升。”另一方面将推动天河、海珠、荔湾等区在前期探索实践的基础上，积极破解微改造中遇到的痛点、难点问题；推动番禺、花都、增城、从化等有一定产业基础的区，积极探索村级工业园整治提升与产业转型升级融合发展。

(责编：冯粒、曹昆)