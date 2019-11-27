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第二届进博会实现“越办越好”

——访商务部部长钟山

本报记者  王  珂

2019年11月27日04:39  来源：人民网－人民日报
 

　　11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海成功举办。第二届进博会取得了哪些成果？有什么特点？本报记者专访了商务部部长钟山。

　　问：第二届进博会取得圆满成功，精彩纷呈。请问，与首届相比，亮点体现在哪些方面？

　　钟山：举办进博会，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是我国主动向世界开放市场的重大举措。商务部按照习近平主席“办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神，在组委会领导下，精心办好第二届进博会。从举办情况看，第二届呈现精彩盛况，取得丰硕成果。

　　国际社会参与热情高涨。181个国家、地区和国际组织参加，3800多家企业参展，超过50万境内外采购商到会。展览面积增加到36.6万平方米，两次扩展仍“一展难求”。国家展新亮相国家超过1/3，展示了各国特色和多彩文化。二十国集团、金砖国家、上合组织所有成员国，47个最不发达国家中40个国家的企业参展。进博会宾朋满座、万商云集。

　　全球知名企业纷至沓来。参展的世界500强和龙头企业达288家，超过首届。全球大型汽车制造商全部参展，世界著名药企、医疗器械公司纷纷到场，一批高档消费品牌集体亮相。各国“隐形冠军”企业和“小而精”的中小企业踊跃参加。进博会成为全球企业展示自我的年度重要盛会，展现了我国市场的强大“磁力”。

　　新产品新服务精彩亮相。新产品、新技术、新服务超过400项，很多是“全球首发、中国首展”。如全球最灵活机械手，可从地上捡起一根针；最细胰岛素注射针头，直径仅0.18毫米；服务领域的区块链跨境信用证，是区块链技术在国际贸易的又一突破。进博会带来前沿技术、产品和服务，更好满足了人民美好生活需要和企业技术进步需要。

　　交流活动丰富多彩。举办了380多场各类配套活动。首创“进博会发布平台”，世贸组织、联合国工发组织等举办了多场发布会，包括《2019年世界贸易报告》发布等；相关部委、地方政府举办了20多场政策解读活动。有关国家和国内省区市带来近百场文化节目展演，精心设计170多个非物质文化遗产和“中华老字号”展示及互动体验。进博会活动、内涵更加多元丰富。

　　展会成效彰显国际一流水平。各国参展企业和采购商积极洽谈对接，累计意向成交达711.3亿美元，比首届增长23%。展会和论坛的组织水平提升，各项活动开展更加有序。上海市城市面貌更为亮丽，服务更加热情周到。进博会为各方带来更好的体验和收获，得到了国内外广泛好评。

　　第二届进博会实现“越办越好”，国际影响力和吸引力越来越大，是习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践，是我国社会主义制度优越性的充分体现，也是组委会各成员单位、各地方、各部门共同努力的结果。

　　问：习近平主席在开幕式上的主旨演讲，获得国际社会高度赞誉。这一演讲有哪些重要意义？

　　钟山：习近平主席的主旨演讲，准确把握历史大势，把脉世界经济，提出重要倡议、宣布重要举措，彰显了我国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的责任和担当。

　　引领了经济全球化发展的新方向。习近平主席指出：“经济全球化是历史潮流。”“各国应该坚持人类优先的理念，而不应把一己之利凌驾于人类利益之上。我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。”这些深刻而生动的重要论述，充分表明中国坚持合作共赢、共同发展的一贯立场，回答了全球化何去何从的世界之问。

　　提出了开放型世界经济的新主张。习近平主席在演讲中倡议，“共建开放合作的世界经济”“共建开放创新的世界经济”“共建开放共享的世界经济”；“我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。”这些主张指明了建设开放型世界经济的路径，顺应了开放包容、创新发展的时代之需。

　　宣示了我国更高水平开放的新举措。习近平主席回顾了首届进博会以来各项开放举措落实情况，表明中国重诺守信、说话算数；指出：“我们将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。”习近平主席郑重宣布中国将继续扩大市场开放、继续完善开放格局、继续优化营商环境、继续深化多双边合作、继续推进共建“一带一路”。这再次表明了中国开放的大门只会越开越大，开放的步伐只会更加坚定，将为世界经济持续发展提供动力之源。

　　展现了中国经济高质量发展的新前景。习近平主席指出：“面向未来，中国将坚持新发展理念，继续实施创新驱动发展战略，着力培育和壮大新动能，不断推动转方式、调结构、增动力，推动经济高质量发展，为世界经济增长带来新的更多机遇。”“中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明。”“中国市场这么大，欢迎大家都来看看。” 这表明了我国愿意共享市场机遇、投资机遇、增长机遇的宽广胸怀，彰显了今日中国是机遇之国。

　　主旨演讲发表后，国际社会各界高度评价，普遍认为这次演讲与2017年达沃斯世界经济论坛上的演讲一样，为国际社会注入持久正能量，凸显了坚持人类优先的担当；纷纷表示愿借助进博会平台，加强与中国合作，携手“中国动力”，共谋人类发展。

　　问：从首届到第二届，进博会成效明显，影响广泛。请问，进博会综合效应主要体现在哪些方面？

　　钟山：进博会坚持展览、论坛、外交、人文“四合一”，是全球共享的综合平台，国际公共产品的属性增强，外溢效应扩大。

　　促进了国际采购。进博会展现了“买全球、卖全球”的效果，为全球企业拓宽了进入中国市场、开展国际合作的渠道。第二届进博会境外采购商约8000人，比首届增长约35%，采购规模扩大。既有家乐福、麦德龙等知名零售企业，也有一大批中小专业采购商。国外有关媒体评价，进博会已成为全球重要的国际采购平台。

　　带动了外商投资。进博会既促进了贸易往来，也积极带动了投资。各地面向各国代表团，组织开展形式多样的招商引资活动，一批世界500强和龙头企业也举办合作签约。国内不少省区市与有关国家的企业签署了投资合作协议。有关国际机构和跨国公司表示，进博会为外资进入中国、投资项目对接合作提供了新平台。

　　增进了人文交流。各类文化交流活动，展现了世界多元文明风貌，促进了经济与人文有机结合。来自各大洲的64个国家馆各具特色，汇聚展示各国传统文化、地域特色和优势产业。多姿多彩、底蕴深厚的国内外文化节目展演，90多万人次进馆体验互动，为增进各国人民友好交往搭建了平台。

　　深化了开放合作。进博会为支持经济全球化、维护多边贸易体制搭建了国际公共平台，提供了国际公共产品，唱响了各国开放合作的大合唱。我们继续对不发达国家参展提供更多便利，支持他们融入全球价值链，共享世界经济发展成果。进博会是我国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。

　　问：虹桥国际经济论坛受到了各界更多关注。请问，第二届论坛有哪些特点？

　　钟山：第二届虹桥论坛以“开放创新、合作共赢”为主题，4500多位全球政商学研各界嘉宾参加，发出了响亮的“虹桥声音”，成为共同维护自由贸易和多边主义的重要舞台。

　　体现了高质量高层次。论坛吸引力增强，国际性、代表性提升。习近平主席出席主论坛并发表主旨演讲，法国总统马克龙、世贸组织总干事阿泽维多等6位政要及国际组织负责人致辞。5场分论坛上各界嘉宾济济一堂，既有相关国家政要和国际组织负责人，也有诺贝尔经济学奖得主和知名智库学者，还有世界500强董事长和总裁。

　　紧扣了新议题新关注。论坛议题扩大到广泛的经济领域，聚焦全球发展新趋势、新挑战。讨论内容更丰富、更前沿，涉及营商环境、人工智能、电子商务等多个领域。同期举行的世贸组织小型部长会议，33个成员代表就世贸组织必要改革增进共识，推动92个成员联署投资便利化部长联合声明，为世贸组织改革和第十二届部长级会议作了准备。

　　扩大了新共识新声音。与会嘉宾共商共议、共谋发展，纷纷表示各国企业加强合作，就能实现新时代共享未来；应从合作共赢的角度，不断完善全球经济治理模式；全球应共享数字发展红利。各方普遍认为，人类命运共同体理念找到了共建美好世界的最大公约数，揭示了各国相互依存和人类命运与共的规律。

　　问：习近平主席在主旨演讲中宣布了一系列开放举措，商务部下一步打算如何落实？

　　钟山：习近平主席宣布的5个方面新的开放举措，是我国宣示扩大开放决心的延续和深化。商务部将会同有关部门，认真贯彻落实，抓实抓细。

　　推动尽早落地见效。加强分工协作，推动进一步降低关税和制度性成本，加快培育一批进口贸易促进创新示范区。推进自贸试验区和自由贸易港建设。放宽市场准入，继续缩减负面清单。推动共建“一带一路”高质量发展。

　　深化多双边经贸合作。落实好习近平主席与相关国家领导人达成的重要经贸成果。支持世贸组织必要改革，推动区域全面经济伙伴关系协定早日签署生效，加快中欧投资协定、中日韩自贸协定、中国—海合会自贸协定谈判进程，积极参与二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作。

　　精心办好第三届进博会。认真总结两届进博会成功经验，广泛听取各方意见，努力提高办展水平。推动成交项目履约见效，增强进博会吸引力。坚持政府引导、市场运作、企业经营，坚持开放合作办展。提升虹桥国际经济论坛水平，扩大国际影响。发扬钉钉子精神，持续打造国际一流博览会。

　　我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在组委会领导下，与各成员单位和各方面通力协作，确保进博会越办越好，推进更高水平开放，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月27日 10 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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