在济南高新区，有个来自德国的“洋员工”王赛博。作为济南女婿，他几年前追随妻子来到中国，如今就职于济南高新区投资促进中心，为中德经贸合作“牵线搭桥”。当前，德国已成为济南在欧洲大陆的最大投资来源地，王赛博见证了济南近年来和德国经贸交流的加速度。

济南高新区中欧制造业发展中心主任李涛介绍，2015年，高新区开始协办首届中德中小企业合作交流大会，一批有影响力的外资项目纷纷落地，一批德国知名企业在高新区聚集。2017年5月，工业和信息化部批准设立中德（济南）中小企业合作区。合作区地处济南高新区临空经济区，周边有国际机场、中欧班列集结中心、国家高速主干线等，集交通及区位优势于一体，更有利于承接来自德国的投资。合作区规划面积约110平方公里，聚焦临空指向型高新制造业，瞄准其中关键基础制造环节，重点突破航空、汽车、轨道交通产业链中关键零部件国产化瓶颈，搭建对接世界前沿先进技术的交流、转化、产业化平台，打造关键技术自主化、生产流程智能化的制造生产集群。

“在这里，我们能迅速获得优质的员工。我在济南看到了进入中国市场的美好未来。”落户合作区的博世汽车转向系统（济南）有限公司总经理伯哈德·施瓦茨说。

这得益于合作区推动济南职业学院与德国工商大会、德国企业费斯托与山东英才学院合作，引入德国“双元制”职业技术培训体系，对接欧洲企业人才需求和职业资格认证需要。

“我们采用校企共育运行模式，施行‘四六工学交替’教学。入选的学徒在第二、三学年里有4周在学院接受理论与实训教学，6周去企业接受深度技术培训，以此循环，直至学年结束。”济南职业学院中德技术学院院长车君华说，“学生们成长都很快，大二大三就有人脱颖而出。”

程华毕业于济南职业学院中德技术学院。一入学，他就通过“双选会”成为中德“双元制”教育项目的签约学徒。毕业后，他在生产线干了1年的机械加工，2018年7月顺利成为博世汽车转向系统（济南）有限公司的工程师。“联合培养迅速提升了我的职业技能和专业素养，公司夸我上手快。”

目前，中德（济南）中小企业合作区企业超过千家，其中世界500强8家，集聚了一批德国高端制造项目和集成电路龙头项目，2018年实现税收6.3亿元，2019年上半年实现税收3.5亿元。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 10 版）

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