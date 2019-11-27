消费需求大领域新总量增（消费视窗）

江苏南京市民在超市乳制品专区选购婴幼儿奶粉。

人民视觉

核心阅读

全面二孩政策自2016年1月1日实施后，二孩家庭越来越多，围绕吃、穿、住、用、行、教育等产生一系列新的消费需求。从家庭的角度来看，生育二孩会增加一笔开销；从宏观经济层面来看，越来越多二孩家庭的出现，给很多行业都带来了新的商机。

新消费增长快

家庭消费支出总量增加，特别是在母婴用品、家政服务、儿童娱乐、教育培训等方面的消费增长明显

“纸尿裤、奶粉、婴儿洗衣液、宝宝面霜、小衣服、小鞋子……”黑龙江哈尔滨的银行员工张瑜在刚刚过去的“双11”购物狂欢节抓紧时间给刚满1岁的二孩“囤货”。

生个孩子不是“添双筷子”那么简单，需要家庭具有一定的经济能力。“自从有了二宝以后家庭开销更大了。两个孩子我自己带不过来，请了一位保姆，每月4000多元，节假日加班还要给加班费。二宝目前主要花销集中在奶粉和婴儿用品，平均每个月两三千元。给二宝报了个早教班，办卡花了1万多元。”张瑜说。

“全面二孩政策实施三年多来，二孩家庭不断增加，幼儿数量的增加和人口结构的变化将对居民家庭消费水平和消费结构产生深刻影响。”商务部研究院国际市场研究所副主任许英明说，“从消费水平来看，虽然受到家庭收入水平的约束，但总体上二孩生育使得家庭消费支出总量增加。从消费结构来看，二孩家庭在母婴用品、家政服务、儿童娱乐、教育培训等方面的消费增长明显。”

随着全面二孩政策红利的释放，母婴行业表现出强劲的增长。今年的“双11”购物狂欢节，天猫平台上婴童特殊配方奶粉销售额同比增长115%，婴幼儿液态奶同比增长136%，孕产修复仪同比增长256%，童装儿童旗袍/唐装/民族服装同比增长181%。

父母更愿意为孩子购买优质产品。第一财经商业数据中心发布的报告显示，在消费升级的大背景下，高端、超高端奶粉的线上市场规模持续增长，其中婴幼儿液态奶、羊奶粉、有机奶粉等高端品类发展空间较大。此外，以果泥、泡芙、肉松等品类为代表的婴幼儿辅食也表现出较好的发展潜力；而防泻抗敏的特殊配方奶粉，以及含有DHA、核桃油、益生菌、维生素等营养元素奶粉的市场需求也十分旺盛。

全面二孩政策不仅影响母婴消费市场，还带动了成人消费市场。“准备要二宝的时候，我都四十了，怕体质跟不上，备孕时就和爱人办了健身卡，每周去运动，还买了不少保健品。”张瑜说，“有了二宝以后，还将家里5座小汽车换成了空间更大的7座旅行车，不仅有地方安装儿童安全座椅，还可以带上老人一起出行。”

专家表示，全面二孩政策所撬动的消费需求变化才刚刚开始，未来可能产生“蝴蝶效应”，进一步刺激消费，带动经济增长。

消费更“绿色”

宝宝用品的使用时长相对较短，通过二次分配的手段能得到有效复用。同时也降低了养娃成本，可谓双赢

“生老大时什么都想买来试试，有用没用的买一堆，那时候育儿经验也不足，对婴幼儿用品、食品认知不够，会买错东西，造成浪费。”北京某影视娱乐公司员工王晓辉说，“生老二时我就有经验多了，老大用得好的才给老二买，避免了很多消费的‘坑’，对数量的把握也更精准。”

婴儿用品价格不菲，一件小衣服、一套玩具动辄上百元，更新换代也非常迅速，二孩家庭本来就面临更多的开销，因此，很多二孩父母学会了精打细算，其中最有效的办法是“共享经济”。

“有了老二，我更加注重物品的循环再利用。我家大宝和二宝差4岁，不少大宝用过的东西收拾一下可以接着给二宝用。但我家大宝是女孩，二宝是男孩，衣服、玩具的需求有很大差别。所以，亲戚朋友家男孩穿旧的衣服、玩过的玩具，我要来给二宝用。另外，我们公司有个‘爸妈群’，大家不仅在上面交流育儿经验，还经常互相转让婴儿车、婴儿床、书本、玩具等用品，可以省下不少开支。”王晓辉说。

王晓辉也会在闲鱼等二手交易平台上，转让一些孩子不用的闲置物品。“宝宝长得非常快，婴儿澡盆、儿童餐椅、推车等，没多久就不能用了，放在家里只能占地方，扔了又非常可惜。如果身边没有需要这些东西的人，我就会把它们放到二手交易平台上转卖，不仅物尽其用，也能多少收回点成本。”

相对其他品类，婴儿床、学步车、安全座椅等婴儿用品的使用年限受限于宝宝年龄，往往使用两三年就因为宝宝的长大而被束之高阁，婴儿用品二手交易需求庞大。

“目前来看，童装、玩具、育儿用品等是妈妈们主要的闲置物件。”某专注母婴用品闲置转让平台的负责人说，“宝宝用品的使用时长相对较短，一方面大部分被闲置的用品其实还有七八成新，却因为宝宝的长大而变得不需要，这对家庭来说是一种浪费；另一方面，通过二次分配方式让这些用品得到更大程度的有效复用，也能让产品发挥更大使用价值，同时也降低了别的家庭养娃成本，可谓双赢。”

某平台推出了母婴用品“共享经济”的新做法，会员最低只需每月9.9元，就可以无限次换租绘本、玩具，一次可以租10本绘本、2—5件玩具。而按每个宝宝一年阅读120本绘本、玩50个玩具计算，其购买成本可能高达四五千元。该平台运营总监石坚说：“绘本和玩具租赁是已育家庭的高频需求，也容易在家庭中产生大量闲置，造成空间资源和环境资源的双重浪费，我们希望从绘本和玩具租赁出发去培养现代家庭的绿色生活方式。”

供需之间须对接

随着二孩家庭的增多，酒店住宿、旅游服务、托幼教育等行业还有很大潜力可挖

“旅行社的产品往往只有粗略的‘亲子游’，却很少有针对二孩家庭的产品。”江苏苏州高校教师童小雨说，“其实一孩家庭出游和二孩家庭出游的需求还是有很大差别的，很多旅游产品无法满足我们二孩家庭的需要。一些酒店客房无法加床、第四人的早餐需要单独按照成人标准付费，一些景区的家庭套票只接受‘两大一小’，一些航空公司机票需拆分预订，一些主题乐园适合大宝玩，却没有适合二宝年龄的设施。当两个娃的妈已经很累了，出去玩想放松一下，这些出行的细节如果旅行社都能帮忙搞定就好了。”

《2018携程酒店亲子房白皮书》显示，亲子用户中二孩家庭的占比高达近20%，并且二孩家庭订单增速更快，二孩家庭对高星级酒店的需求更大，儿童娱乐设施、独立床铺、洗漱用品的需求都要高于一孩家庭，当前住宿设施的供给结构和消费需求出现了一些错位。

随着二孩家庭的增多，很多行业都有很大潜力可挖。比如，酒店应开发两个房间或多个房间的亲子套房，可考虑在房间内放置上下铺，最好设有两个卫生间，方便二孩家庭入住。旅行社可开发以家庭为单位的“一家一团”小包团定制游，或是针对二孩家庭的半自由行打包产品。教育机构可以将儿童兴趣班和幼儿早教班结合起来，方便二孩家庭同时接送两个孩子。

中国人民大学国家发展与战略研究院教授杨菊华呼吁增加3岁以下托育服务的供给，“目前市面上有很多3岁以下的学前教育机构，但大部分机构只教不保，不仅不能够满足家庭或者女性的需求，反而有可能增加家庭的经济负担和时间成本。应逐步建立政府是主导、市场做主体、社会起补充、家庭为基础、社区当依托的托育服务体系。”

更完善的托育服务体系还能够减轻职场女性生育二孩的压力，从而增加二孩家庭的数量，进一步释放全面二孩政策撬动消费的红利。

许英明认为，长期来看，二孩家庭的增多直接影响人口总量和人口结构，从而进一步影响居民消费总量和消费结构。从消费总量上看，二孩生育将进一步促进家庭在食品、衣着、医疗保健、教育培训、住房等各方面的消费。从消费结构上看，二孩生育后家庭消费结构也会有所变化，但不同收入水平家庭消费结构变动有所差异。随着家庭收入的提高，以及对教育的重视，将进一步激发教育培训市场消费潜力，同时，也将进一步激发改善型住房消费的潜力。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 19 版）

(责编：杨曦、乔雪峰)