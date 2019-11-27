财政部提前下达2020年“三区”科技人才支持计划预算

本报北京11月26日电 （记者王观）记者获悉：财政部近日印发《关于提前下达2020年“三区”科技人才支持计划预算的通知》。

《通知》指出，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，经研究，现提前下达有关省（区、市）“三区”科技人才支持计划预算，用于组织开展科技工作者选派和培养工作。收入列2020年政府收支分类科目1100208“结算补助收入”。

《通知》称，各地要按照规定落实地方应承担的经费，切实加强经费使用管理，做好此项工作组织实施。在安排使用经费时，要进一步向“三区三州”及“三区三州”之外贫困人口多、贫困程度深、脱贫难度大的其他深度贫困地区倾斜。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 04 版）

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