自媒体成“双创”新选择(网上中国)

自媒体团队成员正在工位上讨论即将要推出的新一期自媒体视频。
如今，从事自媒体工作的青年不在少数。据《中国青年报》调查，72%的受访青年称身边有做自媒体的人；45.6%的受访青年做过或正在做自媒体；52.8%的受访青年对利用自媒体平台发展职业有具体的目标或规划。自媒体正成为就业的一个新方向。
媒介技术助推发展
追根溯源，博客是自媒体较早的表现形式，但是却没有发展到人人熟知的程度。这与当时互联网普及程度有关。
微博，成为了早期自媒体增长的平台，因为其随意性和即时性，受到了普通大众的追捧。微信诞生和普及，尤其是微信公众号的上线，进一步拓展自媒体产业，自媒体进入了一个大发展的阶段。到现在，短视频和直播的兴起，又将自媒体发展推向一个新的高潮。
从博客到微博，从微信公众号到短视频vlog（video blog，视频博客），媒介技术迭代为自媒体发展起到了基础作用。从互联网到移动互联网，如今又迈入5G时代，每一次媒介技术的发展，都为自媒体发展拓展了新的空间。
根据最新数据显示，截至2019年6月，中国网民规模为8.54亿人，互联网普及率达61.2%。庞大的网民群体成为自媒体发展的助力，这也成为自媒体赖以生存的重要基础。
随着电子支付等基础技术的完善，自媒体变现也变得更加直接和方便。许多自媒体通过接广告、组织线下活动，收取订阅费等方式，实现盈利，这成为了吸引众多年轻人的重要因素。试想，既可以做自己喜欢的内容，同时又能够挣到钱，把自媒体作为职业也就逐渐成为许多年轻人的选择。
“国家鼓励大众创业万众创新，自媒体对于年轻人来说是比较容易的创业项目，而且因为带有鲜明的个人特色，很容易做出区分度。如今互联网越来越强调平台化，客观上也推动了自媒体这种分散化的内容生产方式。”北京大学研究员靳戈在接受采访时表示。
盈利模式是关键
不少年轻人将自媒体作为职业，固然有理想等因素，但更为关键的是，能够挣钱养活自己。
正如大众媒体依靠广告来挣钱一样，自媒体也有着盈利的模式，并且多种多样。
马欢曾在一家行业报社工作，后来跳槽去了一家新媒体，而现在主要是经营自媒体。“我现在依靠广告、付费社群和朋友圈以及为其他媒体写稿子等，都可以挣到钱。”马欢列举了他的公众号变现的方式。
谈到朋友圈挣钱，马欢进一步解释，就是通过微信公众号和微博，让用户加运营者的个人微信，然后通过朋友圈向用户投放广告。
马欢所讲的是依靠公众号以及运营者个人名气来实现盈利，而现在把微信本身当做自媒体来进行盈利的也比较常见。例如，运营微信群，在微信群中投放广告、推广产品活动等；通过个人的微信好友推广活动来赚取提成等。
虽然有多种盈利模式，但是自媒体至今没有找到一种固定的盈利模式。“自媒体的分散化形态，使广告这种根植于中心化时代的盈利模式，越来越难以支撑自媒体的生存。”靳戈说。
所以现在越来越多的自媒体开始“带货”，做电商导流，收取佣金。然而，这种模式受电商影响大，自媒体的话语权变小。
“未来还有巨大机会”
近年来，自媒体创业如火如荼，每天都会有新的自媒体上线，但同时很多自媒体销声匿迹。大浪淘沙，真正能“活”下来的，并不是很多。其核心问题就是盈利模式难以确定。
靳戈表示，“虽然一直在讲网络内容生产的盈利模式，但是这几年探索下来，作为产业上游的内容生产，在盈利模式上却一直处在下游，这是很令人担忧的。”靳戈表示，自媒体需要获得产业链上的话语权，以内容优势形成盈利闭环。至于盈利，靳戈希望自媒体能够实现独立盈利，而不是靠“带货”这种寄生式盈利。“我比较看好订阅费这种模式，这从世界范围内看是最直接也最可靠的盈利模式。”靳戈说。
除此之外，流量见顶、内容枯竭、表现能力下降……以微信公众号为代表的自媒体面临着巨大的挑战，“很多公众号上升乏力，特别是大号，一直在掉粉。”马欢说。
虽然微信、微博等自媒体面临转型，但抖音、快手、小红书等新的表现形式却还在飞速发展，马欢对此较有信心，“未来内容一定还有巨大的机会，但是形式会变。”
马欢认为，有内涵的长文，轻量级的图文，短视频等都是将来自媒体发展的趋势。同时他也相信，随着5G技术的普及，媒介形式将会发生新的变化，从而影响自媒体的表现形式和盈利模式。
现在，越来越多的自媒体不再是单打独斗，而是由多个人组成团队进行机构化运作。众人拾柴火焰高，内容的竞争将会更加激烈，越来越多精致的内容会呈现给用户。
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