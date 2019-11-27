人民网>>财经

智能物流让货车司机告别“找货难”

本报记者  汪文正

2019年11月27日08:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　货车司机为不能无缝对接货源发愁，货主又为不能第一时间找到可靠的运输企业而着急——如何化解这一结构性矛盾？智慧物流应运而生。

　　在近日由中国物流学会、中国物流与采购联合会主办的“第18次（2019）中国物流学术年会”上，来自政府、企业、院校、研究机构等多领域的专家围绕行业政策、热点、趋势进行了分享，中储智运作为智慧物流领域的代表出席了活动。

　　中储智运总工程师李敬泉说，目前中国公路货运行业依然面临着“小散乱差”的现状，导致运输资源利用效率不高，返程空驶空载现象严重，企业物流成本居高不下。“从物流行业供需两端视角来看，物流供给端的供给与物流需求端的需求存在巨大错位，物流行业需要一个能够提供第三方服务的组织出现，以此解决两端的需求问题。同时，因为物流行业信用缺失，尤其需要一个具备信用保障的、可实现线上运力交易的共享平台。”

　　据了解，中储智运以“物流运力交易共享平台”与无车承运“网络货运平台”（双平台）为核心，通过双平台实现了“商流”和“物流”合一，构建了完善的数字化供应链体系。截至目前，中储智运已有包括众多知名大型生产制造、贸易型企业在内的15000余家货主客户，并拥有150万名货运会员，承运货物涉及多个行业产品。2018年，中储智运平台销售收入达到114亿元。

　　中储智运还建立了严格的会员准入机制，在实名认证的基础上引进了“动态人脸识别技术”，确保承运人会员身份的准确性、合法性。同时，中储智运利用大数据技术，实现了覆盖物流供应链的全场景信用应用体系，汇集实际承运产生的海量数据，可在管理、运营、人员等方面提供多维度、快速、高效的智能分析及预测，优化了平台、人、车、货各要素间的链接流程。据统计，中储智运智能匹配系统能够将司机平均找货时间减少了55%，由5.8小时下降至2.6小时，同时将空驶率降低至20%左右。

　　中国物流学术年会已连续成功召开了17届，是国内具有重要影响力的行业交流平台。此次年会上，多名专家通过主题演讲，针对国内外经济形势以及智慧物流、采购与现代供应链领域等核心内容进行了广泛探讨。

(责编：杨曦、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved