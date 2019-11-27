智能物流让货车司机告别“找货难”

货车司机为不能无缝对接货源发愁，货主又为不能第一时间找到可靠的运输企业而着急——如何化解这一结构性矛盾？智慧物流应运而生。

在近日由中国物流学会、中国物流与采购联合会主办的“第18次（2019）中国物流学术年会”上，来自政府、企业、院校、研究机构等多领域的专家围绕行业政策、热点、趋势进行了分享，中储智运作为智慧物流领域的代表出席了活动。

中储智运总工程师李敬泉说，目前中国公路货运行业依然面临着“小散乱差”的现状，导致运输资源利用效率不高，返程空驶空载现象严重，企业物流成本居高不下。“从物流行业供需两端视角来看，物流供给端的供给与物流需求端的需求存在巨大错位，物流行业需要一个能够提供第三方服务的组织出现，以此解决两端的需求问题。同时，因为物流行业信用缺失，尤其需要一个具备信用保障的、可实现线上运力交易的共享平台。”

据了解，中储智运以“物流运力交易共享平台”与无车承运“网络货运平台”（双平台）为核心，通过双平台实现了“商流”和“物流”合一，构建了完善的数字化供应链体系。截至目前，中储智运已有包括众多知名大型生产制造、贸易型企业在内的15000余家货主客户，并拥有150万名货运会员，承运货物涉及多个行业产品。2018年，中储智运平台销售收入达到114亿元。

中储智运还建立了严格的会员准入机制，在实名认证的基础上引进了“动态人脸识别技术”，确保承运人会员身份的准确性、合法性。同时，中储智运利用大数据技术，实现了覆盖物流供应链的全场景信用应用体系，汇集实际承运产生的海量数据，可在管理、运营、人员等方面提供多维度、快速、高效的智能分析及预测，优化了平台、人、车、货各要素间的链接流程。据统计，中储智运智能匹配系统能够将司机平均找货时间减少了55%，由5.8小时下降至2.6小时，同时将空驶率降低至20%左右。

中国物流学术年会已连续成功召开了17届，是国内具有重要影响力的行业交流平台。此次年会上，多名专家通过主题演讲，针对国内外经济形势以及智慧物流、采购与现代供应链领域等核心内容进行了广泛探讨。

(责编：杨曦、乔雪峰)