原标题：蛋价为何大幅回落

在供给充足及需求相对稳定的情况下，鸡蛋价格正回归理性。春节前，鸡蛋供应充足

11月25日，北京新发地农产品批发市场鸡蛋批发价是8.42元/公斤，比10月25日大幅下跌26.78%。

农业农村部监测数据显示，自11月1日达到2019年最高12.87元/公斤之后，全国农产品批发市场鸡蛋价格持续明显下降。到11月25日，均价回落到8月份水平。

“在供给充足及需求相对稳定的情况下，鸡蛋价格正回归理性。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、农业农村部农产品市场分析预警团队禽蛋首席分析师朱宁对经济日报记者说。

朱宁认为，鸡蛋价格近期之所以出现下降态势，与猪肉行情密切相关。从猪肉价格与鸡蛋价格的变动趋势来看，现阶段，猪肉价格是畜禽产品价格的引领者。猪肉价格在11月1日达到本年度最高点后快速回落，带动鸡蛋价格回落。两者之间的相关性达到了0.957，说明鸡蛋价格变动趋势的走势以及后期判断，可以参考猪肉价格的变动趋势。

尽管如此，猪肉价格仍然称不上是鸡蛋价格走势的决定性因素。影响鸡蛋价格更为重要的因素是供应情况。目前我国鸡蛋供应充足。农业农村部监测数据显示，10月份全国鸡蛋产量同比增长了6.1%，连续6个月环比增长，预计鸡蛋今年增产60万吨以上。虽然全国农产品批发市场2019年度鸡蛋价格明显高于2018年，但2019年度鸡蛋月度价格波动趋势与2018年基本一致。究其原因，仍然在于鸡蛋价格年度内的周期波动未受到猪肉价格持续高涨的影响，而主要受鸡蛋供求的影响。

“10月末的鸡蛋价格可能是今年的峰值，今年再出现10月下旬那样的高价位的可能性几乎为零，未来会表现出稳中有降及反复调整的走势。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

朱宁表示，由于蛋鸡养殖盈利区间较大，蛋鸡存栏持续增加，预计已达到或超过历年同期平均存栏水平，春节前，鸡蛋供应充足。不过，由于猪肉价格仍相对较高，人们对鸡蛋的替代性需求不会改变，预计后市鸡蛋价格将保持相对高位运行，并出现波动回调。

农业农村部发布消息显示，目前能繁母猪存栏量已经止降回升，明年底生猪存栏极有可能恢复到常年80%左右的水平，猪肉价格持续回落将传导到蛋鸡养殖业，导致蛋鸡养殖盈利区间缩小，朱宁认为，明年蛋鸡养殖收益将明显低于今年。

(责编：杨曦、乔雪峰)