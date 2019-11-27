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全国范围“携号转网”正式启动 超320万户已完成携转

2019年11月27日13:09  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月27日电 （记者庄红韬）11月27日，工信部在京举行全国“携号转网”正式提供服务启动仪式，标志着全国范围的携号转网服务正式开始运行。

在启动仪式上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛介绍，今年3月“携号转网”工作启动初始，工信部在总结梳理前期试验省（市）经验基础上，制定了“携号转网”全国推广总体工作安排，明确了“建设改造、联调联测和服务提供”三阶段具体任务和时间表。全行业按计划、分阶段，稳步推进。

据悉，在8个月时间里，全行业齐心协力完成了1800余项系统建设改造；开展网内网间联调联测项目超过103万个；三家企业累计投资超过30亿元；建成了全国31省“携号转网”实时交互联动系统，率先达到了“小时级”携转效率。

此外，工信部还加强了政策顶层设计。构建了“1+3”，1部《携号转网服务管理规定》+3家基础电信企业《携号转网服务实施细则》完备的政策框架体系。

鲁春丛表示，天津、海南、江西、湖北、云南前期试验五省（市）于2019年9月19日正式提供携号转网服务，截至11月26日，完成“携号转网”用户316万，携转占五省（市）用户总量的1.8%；其余省级系统于2019年11月10日起上线试运行，截至11月26日，共协助7.2万个用户完成了携转。

工业和信息化部总工程师、部党组成员张峰在会上发表讲话。他介绍，今年3月15日，工信部全面推进“携号转网”工作以来，部党组高度重视。苗圩部长多次作出重要指示批示，要求坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速采取行动、积极担当作为，全面推进各项工作。三家基础电信企业、各地通信管理局、中国信息通信研究院等相关单位投入大量人力、物力、财力，通力合作，提前1个月正式上线运行。今天“携号转网”全国正式提供服务，标志着行业向更高质量、更优服务迈出的坚实一步。

张峰指出，“携号转网”是一项庞大系统工程，涉及面广、影响环节多，全面实施后行业需要做的工作还很多，需要不断持续优化服务。他强调了三方面要求:

第一，提高政治站位，切实增强责任感和使命感。一是要牢固树立以人民为中心的发展思想。二是要夯实行业高质量发展基础。

第二，主动担当作为，持续提升行业网络服务能力。一是保障系统稳定运行。二是保障全国服务质量。三是加强行业自律。

第三，加强行业监管，打造健康有序生态环境。一是加强部省协同。二是加强监督检查。三是加强技术手段建设。

(责编：庄红韬、付长超)
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