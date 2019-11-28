中国船舶集团有限公司成立

本报北京11月27日电 （记者刘志强）26日，中国船舶集团有限公司成立大会在京举行。原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司正式联合重组为中国船舶集团，成为全球最大的造船集团。
重组之后，中国船舶集团拥有147家科研院所、企业单位和上市公司，资产总额7900亿元，员工31万人，拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力，能够设计建造符合全球船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求的船舶海工装备。
中国船舶集团是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量。他们承担了以航母、核潜艇为代表的我国海军全部主战装备科研生产任务，为海军转型发展提供了有力支撑；也是我国船舶工业发展的国家队、主力军。近年来，他们坚持走自主创新发展道路，培育了超大型智能原油轮、液化天然气运输船、超大型集装箱船等集研发、制造、配套为一体的世界级海洋装备先进产业集群，引领我国由世界第一造船大国走向造船强国。
中国船舶集团表示，以服务国家战略、支撑国防建设、引领行业发展为己任，聚焦主业实业，强化创新驱动，努力建设具有国际竞争力的世界一流船舶集团。
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