历时11天、总金额22.69亿元、100%股权受让……11月22日，辽宁方大集团实业有限公司与天津市国资委平台企业——津诚资本公司正式签约，以22.69亿元受让天津一商集团有限公司全部股权，天津一商成为第十三家混改成功的天津市管国有企业。

“如果不是亲历了全过程，真的不敢相信从双方见面到签约，10多天就能完成国企混改。”天津一商集团有限公司党委副书记胡宁感慨。

国企混改涉及国有资产保值增值、企业员工安置等问题，社会关注广泛。“天津一商集团通过混改，达到了战略投资者、国有出资人、标的企业三方都满意的结果，是混改成功的典型案例。”天津市国资委党委书记、主任彭三说。

瘦身健体，一商先从自身改

天津一商集团成立于1953年，经过60多年发展，沉淀了国有商业企业深厚的文化底蕴、稳健的员工团队。然而，近年来，企业发展遇到了瓶颈。

“引进战略投资者，进行国企混合所有制改革，是流通领域完全竞争性商业企业走出困境的不二出路。”彭三指出，天津一商集团就这样成为天津市首批市管商业类混改试点企业。

始自2017年4月的混改之路并不顺利。旗下二、三级企业128家，员工3000多人，这样的一商吓退了许多战略投资者。“摊子大、业务杂、层级多，解决历史遗留问题的每一天都很煎熬。”一商集团资产投资管理部部长李照说。

于是，一商开始刀刃向内，瘦身健体。一商先后清退了36家壳企业，完成了30户全民企业公司制改制，淘汰20余个弱势品牌。

整合同业，聚焦主业。批发贸易、专业市场、仓储物流板块业务的11家企业整合重组，直属企业缩减了50%，三级企业瘦身25%。同时削减企业层级，聚焦百货零售、商品贸易等主营业务。

更重要的是，混改企业挂牌之后，在与企业一起接触战略投资者、对接市场的过程中，国企混改的理念和思路持续更新。“在股权结构上，从让出控股权、保留35%制衡权，到竞争领域的国有企业全部出让股权，国资不再追求控股地位。”彭三说，全部股权受让后的一商依然在天津，税收、就业也在天津。

在这一思路引领下，津诚资本与一商集团共同研究混改方案，最终确定将一商集团部分非主业资产剥离到津诚资本，其余经过整合、清算、重组之后的51家企业纳入混改范围，整体转让。

经验丰富，方大带来机制之变

这种开放、创新的混改理念，吸引来了辽宁方大集团。“作为生产型企业集团，我们在炭素、钢铁、医药等领域优势明显，商业板块已经启航，天津一商恰好契合我们的发展需求。”方大集团副总裁魏海军说，方大与一商“一见钟情”。

8个人的工作团队进驻一商，56小时确定战略投资意向。11天时间审阅评估报告、财务报表，详细对比市场估值。“时间虽短，但判断是专业的，操作是稳慎的。每一项资产评估，方大团队都进行了第三方比对；每一个财务数据，都追溯来龙去脉。这样，签约便顺理成章。”和方大团队一起经历了不眠不休11天的一商集团财务部部长王洪海说。

拥有4家上市公司，资产规模700亿元，年销售收入逾800亿元，利润240亿元，上缴税金130亿元的方大看重一商什么？“商业流通上的经验优势，京津冀协同发展的区位优势，不甘平庸的员工队伍优势。”魏海军言简意赅，这是下一步发展的坚实基础。

方大能给一商带来什么？方大多次参与地方国企重组改制，涉及全国21个省区市，助推混改企业业绩实现较大幅度增长，国企混改经验较为丰富。“首先是坚强的资金后盾，解决流通领域商业企业现金流短缺的短板，其次是民企注重效率的机制优势。”魏海军分析，方大扁平化的企业管理方式，灵活的法人治理结构，让变身完全市场主体的一商内在发展动力、活力被充分激活。

共创未来，搏击市场靠实力

11月23日，混改签约仪式第二天一早，一商集团的会议室，方大集团核心高管团队、一商集团高管和集团各部门各企业负责人齐聚一堂，谈目标定计划。

魏海军介绍，方大职工的福利，一商员工同样享有。比如，一商员工可享有员工及家属医疗保险、子女助学奖励等；一商经营业绩超过核定目标的部分，给予员工高额奖励。

改革改的是制度，更是人的观念。“混改要始终关注人的发展，带上职工的信心一路同行。”胡宁介绍，混改方案在职代会表决时无一反对，顺利通过。这是因为混改伊始，就将混改方案向全体员工公开。参与混改的51家企业召开了6轮职代会，向员工交底：不论引进的战略投资者是谁，员工工资、福利不变，未来干到给到，多劳多得。

“完成混改，只是万里长征第一步。接下来，要靠真功夫、硬实力在市场中打拼。”一商集团副总经理井光利坦言，此次混改，没有现成的经验可借鉴，每一步都是新的，未来我们努力向全国优秀商业企业行列迈进。

胡宁最深的感触是，一商集团始终坚持党委全过程领导，纪委全过程把关，确保账目清晰，紧紧把握“国有资产不能流失、历史遗留问题有效解决、职工全部得到妥善安置”的大原则，规范操作。

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 10 版）

(责编：李枫、岳弘彬)