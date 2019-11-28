携号转网，可以了！（经济聚焦）

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27日，工信部举行全国“携号转网”服务启动仪式，宣布“携号转网”技术、系统、服务规则等都已完备，“携号转网”正式推开。

“携号转网”让用户可以根据自己的需求，更加自由地选择运营商。从长远看，“携号转网”能促进运营商在创新业务技术、丰富服务产品等方面深耕细作，以“物美价廉”的服务留住用户、吸引用户。

想换家运营商但又不想换号码？如今，这个想法已经能实现。

11月27日上午，工信部在北京举行全国“携号转网”正式提供服务启动仪式，宣布携号转网技术、系统、服务规则等都已完备，全国范围的“携号转网”服务正式推开。

此前，“携号转网”已在全国范围内开展试运行。那么，“携号转网”试运行的基本情况如何？用户在体验过程中反映了哪些问题？在正式实施后，三大运营商的现有格局会被打破吗？记者对此进行了采访。

运营商进行设备升级和系统改造，推动工作开展

“携号转网”服务，是指在同一本地网范围内，蜂窝移动通信用户（不含物联网用户）变更签约的基础电信业务经营者而用户号码保持不变的一项服务。

工信部信息通信管理局副局长鲁春丛在启动仪式上介绍，天津、海南、江西、湖北、云南前期试验五省市已于9月19日正式提供服务。截至11月26日，完成“携号转网”用户316万，占五省市用户总量的1.8%。其余省级系统已经于11月10日起上线试运行，截至11月26日，共发放携出授权码11.2万人次，协助7.2万个用户完成携转。

为顺利推行“携号转网”服务，各大运营商前期都做了哪些准备工作？

鲁春丛介绍，中国移动成立了“携号转网”专项工作领导小组，投入专项资源、组织专业力量，制定测试用例500余项，测试人员超过800人，累计测试超过40万次，完成全国15大类近500套网络设备的升级和系统改造，组织一线业务培训和实地演练超过8万人次。

中国联通完成1000多个网元及业务系统改造，开展测试超过33万余次，确保“携号转网”用户与现网用户同等同权，共同享有跨省融合业务办理、跨省查询等跨域服务。

中国电信共完成200多个网元的基础网络改造和整体业务管理系统的底层重构，800余个API接口、300余个业务平台的升级改造，30多万项网络、业务测试，10多万人次员工培训，组织8000多个自有营业厅提供服务。

试运行积累了经验，但发现人为设置系统障碍等问题

“携号转网”试运行没几天，北京朝阳区的韩先生就去尝鲜了这项服务。“转网过程比较顺利。我先向运营商发送短信查询了是否满足携转条件，确定满足条件后，随即申请了携出授权码，我就直接去营业厅了。前后不到一个小时，营业厅工作人员还帮忙办理了优惠套餐，不过要承诺在网两年。”

携转前手机号里的话费余额怎么处理？韩先生补充说，根据营业厅工作人员的回复，还需要到原运营商的营业厅办理退款。

不过，不是所有用户的转网过程都这么顺利。此前有媒体报道，试运行期间，不少用户反映，想要转网必须到指定营业厅办理，需解除多个绑定业务，“靓号”转网需付违约金，等等。

成都市民朱女士致电移动10086客服咨询“携号转网”业务，表达了想要转入移动通信的意愿。客服介绍，确认满足条件、获得授权码后需要到移动自办营业厅办理。但目前成都的自办营业厅数量还较少，朱女士所在的锦江区只有一家。此外，如果人在外地，必须回号码归属地才能办理这项业务。

针对用户反映的“携号转网”后收不到验证码的情况，中国信息通信研究院党委书记李勇解释：“以前很多行业应用是通过手机号码号段来判断运营商的，‘携号转网’带来的一个变化就是不能根据手机号码所在号段判断其所在的运营商，如果不采取有效措施，将导致验证码等行业短信无法收到。”

为解决此问题，目前我国三家电信企业已经采取“兜底转发”的方式，对“携号转网”后送错电信企业的短信采用网间转发功能来解决，总体能满足行业短信发送的需求。

鲁春丛在启动仪式上说，试运行期间，三类问题还很突出：一是部分电信企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，影响用户体验和感知。这反映出基层电信企业思想认识不到位，政策理解不一致，工作执行有偏差。二是携出赔付标准不合理。部分用户反映协议期过长、提前解约赔付标准过高等问题。三是系统运行维护不完善。部分用户反映，携转后无法正常上网、充值，享受不到原有一些应用服务等问题。

针对这些问题，工信部表示目前已督促企业进行整改，正式运行后将强化“携号转网”专项监督检查，同时把“携号转网”服务作为今年行风检查的重点内容。要把“携号转网”服务作为今年考核的重点指标。

不会对行业格局产生大影响，但将促进运营商深耕细作、优化服务

11月11日，工信部印发《携号转网服务管理规定》，规定自2019年12月1日起施行。规定要求电信企业遵循方便用户、公平公正、诚实守信、协同配合的原则，建立健全服务体系，遵守“九不准”要求，为用户提供高质量的携转服务。

随着“携号转网”服务正式推出，用户的选择权增大，三大运营商的现有格局会被打破吗？

“‘携号转网’并不会对行业市场格局产生大的影响。”李勇说，截至11月26日，天津、海南、江西、湖北、云南五省市累计携转人次，占当地移动用户数的1.8%，用户的流动量不大。

“携号转网”解除了用户号码和运营商之间的绑定关系，降低了用户更换运营商的门槛，使得用户可以根据自己的需求，更加自由地选择运营商。从长远看，“携号转网”必然会促进运营商在创新业务技术、丰富服务产品等方面深耕细作，持续提升网络能力、不断降低应用成本，以“物美价廉”的服务留住用户、吸引用户，有利于促进电信市场提高行业整体服务水平。

“我国实施‘携号转网’的工程难度很大。”李勇说，此外，“携号转网”涉及第三方服务范围广，全面改造难度大。“携号转网”带来的一个变化就是不能根据手机号码的前几位判断其所在的运营商。部分第三方应用，需要判断用户当前所在的运营商才能服务，比如在线话费充值、主叫号码归属地显示等。

“目前，我们已经支持了一些大的应用如微信、支付宝等服务提供企业进行技术改造，‘携号转网’用户可以通过微信、支付宝进行话费充值。类似的应用涉及范围广，我们也呼吁相关第三方应用服务企业能够针对‘携号转网’实施改造，以确保用户‘携号转网’后的使用体验。”李勇表示。

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 10 版）

(责编：杨曦、庄红韬)