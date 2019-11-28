工业设计，中国发力补短板

小朋友在世界工业设计大会上观看自走式玉米青贮机模型。

唐 克摄（人民图片）

工业设计是什么？听起来“高大上”的名词，其实就在人们的日常生活中——鼠型剥橙器、三合一削皮刀、立体魔方插座……这些实用好物设计独特，大大便利了人们的生活。日前，工业和信息化部等十三部门联合印发《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》（简称《专项行动计划》），指出设计能力是制造业创新能力的重要组成部分，要使之成为制造业转型升级的重要抓手。工业设计怎样改善生活？目前还存在哪些短板？记者进行了采访。

上到飞机，下到衣架，工业设计无处不在

北京上班族小张，经常会在电商平台上标记并给好友推荐一些家具、装修类的实用好物。“免安装鞋架、衣柜分层隔板、夜光插座贴等等，这些东西看似简单，但是大大提升了我生活的幸福感。”小张表示，这些设计感较强的家居用品比起同类普通产品而言，价格稍高，但实用性很高。

正在同济大学就读设计专业的小王表示，日常生活中，她会选择外观好看，且比较好用的产品。“因为具备一定专业知识，在购买之前我能够预想它的使用情形，判断它可能出现的问题，于是可以规避掉一些外形较好，但实际用途比较鸡肋的消费品。”小王说，“其实，便宜的产品并不一定设计得不好，只要用户在使用过程中获得了满意、流畅的体验和超出预期价值的评价，就可以认为这种产品是成功的。相反，如果一个产品视觉形态独特，相比同类要贵上许多，但是它因为要形成这种好看的外观而产生了不必要的问题，或者要让用户花费更多的步骤、动作和时间去学习和使用，那么它一定不是一个优秀的设计。”

据介绍，工业设计是对所有工业制品设计以及人为系统设计的统称，上到航天飞机、坦克、装甲车等重工业，下到水杯、台灯、衣架等轻工业，还有UI、HMI等界面交互也都涵盖在工业设计的研究范畴里面。值得一提的是，工业设计不只是对实物产品的研究，还有涉及对服务系统，产业模式的研究。因为一件产品从生产到销售到使用，再到回收，是一个连续的进程，单独考虑某一个部分是不可行的。

近日，2019世界工业设计大会在山东省烟台市召开，展馆内一列工业化平台动车组吸引了众多目光。列车上的双层座位车厢和双层卧铺车厢等都可以按照需求随机结合，相比传统动车组，工业化平台动车组取得了很大创新，打破了半个多世纪以来高速列车全球范围内只能固定编组的模式。工业化平台动车组模型不但有厨房和座椅结合的车厢，也有卧铺的车厢，同时在一节车厢里面也可以实现座位和卧铺相结合的客运组成方式。此外，还有无糖无奶的低脂咖啡、可以根据顾客需要移动的试衣试鞋车、设计感满满的移动街景房车……设计已不单是外在装饰、吸引眼球，而是制造业创新创造的一个重要组成。

此次《专项行动计划》明确，制造业设计能力是制造业创新能力的重要组成部分。提升制造业设计能力，能够为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念；能够综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式，促进科技成果转化应用；能够推动集成创新和原始创新。

用4年时间，补上制造业领域设计短板

中国是制造业第一大国，200多种工业品产量全球第一。但谈到工业设计第一阵营，消费者大多先想到德国、日本、美国等国家。中国在制造业许多领域，仍存在着明显的设计短板，特别是在设计基础研究与数据积累、设计工具与方法、设计人才培养、试验验证以及公共服务能力等方面，亟待加强。

“制造业竞争力的提升是一个系统工程，既有成本、质量的问题，也有设计的问题。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚对记者说，“过去中国的制造业，更多的是追求产品的数量、追求规模的扩张，但是在产品的功能、质量方面仍有很大的不足。在整个制造业的供应链体系和价值链体系里，设计是我们的短板，影响了中国由制造业大国变成制造业强国。这就要求中国制造业需要将产业和文化相结合、产品和艺术相结合，使设计在满足人们的美好生活、国际化过程中起到了至关重要的作用。”

工信部有关负责人介绍，出台《专项行动计划》正是为了提升设计水平和能力，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，为制造业高质量发展提供支撑保障。《专项行动计划》提出，争取用4年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，工业设计基础研究体系逐步完备，公共服务能力大幅提升，人才培养模式创新发展。其中，要在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。在系统设计、人工智能设计、生态设计等方面形成一批行业、国家标准，开发出一批好用、专业的设计工具。创建10个左右以设计服务为特色的服务型制造示范城市，发展壮大200家以上国家级工业设计中心，创建100个左右制造业设计培训基地。

在许多业内人士看来，当前中国工业设计门槛较低，还没有形成系统、被普遍认同的学术体系，有些人简单地将工业设计等同于美工、视觉艺术等，认为工业设计就是外型“好看”。事实上，工业设计中，消费者、使用者本身成为设计的一部分，必须考虑实用性的提升，不能“中看不中用”。

营造公平开放的设计环境

如何推动工业设计尽快上台阶？

人才培养将加快。《专项行动计划》提出，要改革制造业设计人才培养模式，畅通设计师人才发展通道。结合“新工科”建设，推广CDIO（构思-设计-实现-运作）工程教育模式。鼓励社会团体、高等院校、科研机构和制造业企业协作办学，引导更多社会资源投向设计教育领域。加大工业设计人才培养培育力度，探索纳入人才积分落户制度。鼓励具有大型项目经验的设计师设立个人或联合工作室，担任社会兼职，在市场中发挥作用价值。

小王表示，目前高校中的工业设计专业面临较大就业压力，甚至上了一些所谓的“十大最难就业专业”榜单。随着5G以及人工智能技术的发展，大量新增的工业设计用人岗位集中于汽车内饰人机交互设计（HMI），体验设计（UX），服务设计等。而这类岗位，除了3D建模等基本技能以外，还要求工业设计者具备更多的跨专业的技能，如编程、战略、管理等，对人才提出更高要求。

营造公平开放的设计环境。设计离不开研发创新，设计成果、知识产权的保护是保障设计产业健康发展的前提。《专项行动计划》提出，要强化设计知识产权保护、营造有利于设计发展的社会氛围。加大惩戒力度，严厉打击外观设计专利侵权等违法行为，维护行业竞争秩序。加强设计类评奖、大赛、展览的知识产权保护。顺应设计产业发展实际，探索新业态、新领域的外观设计保护，适当扩大外观设计专利权保护客体的范围。

“鼓励设计研发创新重点是要形成一个统一开放、公平竞争的环境。”魏际刚认为，设计师进行了辛苦的创新，但是由于“山寨者”的抄袭，优秀的原创设计被挤出市场，这对于设计而言是致命的。“知识产权的保护非常重要，我们要尊重设计师的辛苦付出和创新精神，这样中国工业设计才有可能长远地走下去。”

(责编：杨曦、庄红韬)