“农业CEO”劳动力市场正走俏

随着农民专业合作社在乡村经济中发挥着越来越重要的作用，新兴职业随之诞生，农业经理人就是其中的典型。近日，人力资源和社会保障部发布《农业经理人就业景气现状分析报告》，揭示了这一新兴职业的样貌。

从业人员超286万

来自河南开封的李明刚尝到了农业经理人这个职业的甜头。

在外打工多年后，李明刚曾带着满腔热情和家人的期望回乡创业。他开办了一个农产品加工厂，但由于自身管理经验不足，对市场了解不够，加工厂在2年后倒闭了。

在妻子的鼓励下，李明刚参加了农业经理人的培训。原本只是“出来散心”，但培训的内容深深吸引了他。借助培训的知识和技能，再加上自己总结的经验教训，李明刚重新接手了一家农业合作社。

从市场营销到存货管理，从农业合作社财务到农产品质量，他一一做了详细的规划和分析。在他的带领下，原来涣散的合作社慢慢有了凝聚力，经济效益也得到明显提高。李明刚的妻子见人就说，是农业经理人这个身份让丈夫“重获新生”。

按每经营主体配置1人测算，当前像李明刚这样的农业经理人从业人员预估超过286万人，遍布在全国各地的乡镇和村组。

爱农业善经营

究竟什么是农业经理人？

根据报告，农业经理人是指在农民专业合作社等农业经济合作组织中，从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员。

农业经理人常常被称为“家庭农场主”“农业经纪人”“农业CEO”等等，尽管称呼不同，都指向那些“爱农业、懂技术、善经营”的专门人才。他们活跃在农业生产的各个领域，以先进经营理念和科学技术，运营各种生产要素和资源，组织和管理规模化、集约化农业及其他专业化的生产形式。

农业经理人在为农民专业合作社、农业企业谋求最大经济效益的同时，以工资或红利的形式获取劳动报酬。在希望的田野里，他们是高素质农民群体的领军人才，是促进农业规模化、集约化、标准化、品牌化发展的核心力量。对个人而言，农业经理人是晋升为企业管理层的新渠道，是个人成长、职业发展的新发力点。

难以替代的职业群体

这份职业前景怎么样？

从国际比对来看，国际社会中，发达国家现代化的农业生产管理由专业群体负责组织实施。当前中国传统农业向现代农业转变，实现产业化、规模化、现代化的农业生产，也促成了生产经营管理活动的专业化，造就了农业经理人群体。

从发展趋势来看，《报告》指出，农业经济合作组织将以年增幅10%以上的速度发展。预计未来5年中国对农业经理人的需求总量将达到150万左右。

随着规模化经营的规模扩大和精度提高，职业内部可能会细化劳动分工，形成生产管理、销售管理等职位，降低对从业人员的经验和胜任能力要求。

从工资待遇方面来说，当前农业经理人年平均收入8万元以上，享有城镇职工养老、医疗保险待遇，年收入水平有明显增长趋势。随着设施农业、智慧农业的发展，室外工作时间将减少，劳动强度降低。

国家职业分类大典修订专家委员会专家彭瑜认为，在中国农业现代化进程中，现阶段农业经理人有可能按行业或管理服务专业化的路径细化职业分工，成为农业生产领域中难以替代的职业群体。

(责编：杨曦、庄红韬)