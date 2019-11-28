原标题：积极应对人口老龄化 增强经济运行弹性

近年来，我国老年人口数量和比重持续增长，人口红利对经济增长驱动作用逐年下降，日渐加深的人口老龄化正深刻影响社会供求结构调整，关系到经济高质量发展路径和目标，需要未雨绸缪积极应对。近日，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，这为积极布局我国人口老龄化经济，提供了战略性、综合性和前瞻性指导。

伴随人类文明进步，人口老龄化是社会发展的重要趋势。按照世界卫生组织判断，60岁以上人口比重超过10%，或65岁以上人口比重超过7%，即被视为进入老龄化社会。1970年，日本进入老龄化社会，目前是全球人口老龄化程度最高的国家。我国已经进入老龄化社会，据第五次全国人口普查，2000年我国65岁以上人口比重为7.1%。2000年至2018年，60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到2.49亿人，老年人口比重从10.2%上升至17.9%。

不过，日本、德国等发达国家的人口老龄化，是建立在丰富的物质财富基础之上。而我国是最大的发展中国家，物质财富仍需积累，这样的人口结构，已经深刻影响社会供求结构和增长动力，是我国经济结构调整必须要面对的重大课题。一是社会财富储备面临挑战。从生产和消费的生命周期角度分析，老年人消费高于生产，在“未富先老”条件下，很可能会带来养老挤占青年财富积累问题，增加迭代养老的风险。二是社会劳动力供应不足。随着人口老龄化，社会劳动力增速放缓和总量增长空间受限，可能导致就业市场供不应求，驱动劳动力成本上升，降低中低端制造业全球竞争力，抬升社会整体物价水平。三是需求结构重大调整。从日本情况看，超老龄社会已经对社会需求结构产生重大而又深远影响。四是供给结构高科技化。加大机器对人工的替代，加强人工智能技术探索，正逐步成为发达国家应对人口老龄化、推动经济增长的重要途径。这些情况说明，老龄化社会正系统性影响到社会经济结构。

因此，要积极布局人口老龄化经济。一是探索养老财富储备积累有效路径。在努力做大经济“蛋糕”同时，完善国民收入分配体系，稳步增加养老财富储备。适应人口结构新形势，完善退休制度改革。拓宽养老金投资渠道，提升养老金增值能力。二是改善劳动力有效供给。完善生育及补贴政策，提升教育水平，提高全社会人口整体素质。拓宽老年人就业渠道，加强老年人就业保障。三是前瞻布局老龄化经济供应体系。加快医疗养老产业发展，推动老年健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护等建设，积极构建居家、社区和机构多层次养老服务体系。四是强化科技创新驱动。《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出，要深入实施创新驱动发展战略，把技术创新作为积极应对人口老龄化的第一动力和战略支撑，全面提升国民经济产业体系智能化水平。

应该看到，人口老龄化本身不是问题，这是人类文明发展不可逆转的大趋势，每个进入老龄化社会的国家都需要主动应对。特别是在我国“未富先老”的社会结构下，更要积极布局，通过前瞻性制度安排和经济结构调整，主动适应老龄化社会供求结构变化，增加经济运行弹性，减少人口老龄化不利冲击，大力推动我国经济高质量发展。

(责编：杨曦、庄红韬)