原标题：财政部提前下达2020年 1万亿新增专项债额度

财政部网站27日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方政府专项债券发行使用进度，带动有效投资支持补短板扩内需，近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，控制在依法授权范围之内。

同时，财政部要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目，做好专项债券发行使用工作，早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，确保形成实物工作量，尽早形成对经济的有效拉动。

中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示，专项债是地方政府稳基建，进而稳投资和稳增长的重要资金来源。在10月份固定资产投资同比增速降至年内新低、今年的新增专项债额度又已经发行使用完毕的背景下，财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额，并要求各地早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，是当前稳投资的一项重要举措。

财政部同天发布的数据显示，2019年1至10月，全国发行地方政府债券42787亿元。其中，发行一般债券17472亿元，发行专项债券25315亿元；按用途划分，发行新增债券30367亿元（包括新增一般债券9070亿元、新增专项债券21297亿元），发行置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金）12420亿元。

据统计，10月当月，全国发行地方政府债券964.6亿元。其中，发行一般债券795.76亿元，发行专项债券168.84亿元；按用途划分，未发行新增债券，发行置换债券和再融资债券964.6亿元。

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