原标题：养老新政密集发布 新一轮投资窗口期将启

近段时间特别是11月以来，养老产业再迎密集新政。从扩大养老服务供给、促进养老服务消费到产业结构调整指导目录，从人口老龄化中长期规划到新版市场准入负面清单等，均对鼓励养老产业发展作出新部署。《经济参考报》记者获悉，地方也在紧锣密鼓酝酿新规划，深圳更是开启国内养老服务立法先河。市场准入放开、土地财税支持等一揽子重磅利好之下，新一轮投资窗口期将开启，市场角逐者加快扩容，金融、地产等跨界入局者正跑步入场。

“养老产业支持政策正呈现一些新特点。一是政策站位更高，如应对人口老龄化的顶层设计，为养老服务业更高质量发展提供了中长期政策依据。二是政策延续性更强，放开养老服务机构设立许可等措施体现了贯穿‘十三五’时期‘全面放开养老服务市场’的基本理念。三是政策联动范围广，深入推进医养结合发展等都体现出对养老领域宽口径的政策支持。”中国宏观经济研究院副研究员关博对《经济参考报》记者表示。

记者从有关部门获悉，下一步还将加快调整与养老机构许可相关的扶持优惠政策。对同类养老服务，逐步做到营利性、非营利性养老服务机构同等享受运营补贴待遇。完善政府购买、委托、PPP等方式，引入市场机制，培育一批具有影响力和竞争力的养老服务企业。支持“养老服务”+老年人用品产品、“养老服务”+金融、“养老服务”+教育、“养老服务”+文化、“养老服务”+旅游、“养老服务”+餐饮等服务，推进融合发展。

地方上也在加快谋划新举措。比如，25日山西发文鼓励外资进入医疗、养老等产业领域。外商与政府共同投资建设医疗、养老等公共服务项目，除可按划拨土地方式供应土地外，也可以国有建设用地作价出资或入股方式供应土地。19日发布的《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》鼓励优秀品牌养老服务机构在一体化示范区布局设点或托管经营。深圳更是将养老服务条例列入立法计划。深圳市人大常委会会议还于日前表决通过《深圳市人民代表大会常务委员会关于构建高水平养老服务体系的决定》，以行使重大事项决定权的形式，提出“有备而老”的一系列新举措。

在业内人士看来，随着政策利好密集释放，养老产业新一轮投资窗口期将开启。

“中国即将进入深度老龄化社会，这既是挑战也是机遇。近年来，我国人均GDP提升较快，已经接近一万美元，国民消费需求和经济结构也进入转型期。这为发展银色经济提供了一定基础。”在日前召开的第五届中国银色经济与健康财富论坛上，清华大学公共管理学院副院长邓国胜表示。

中国老年学和老年医学学会副会长巴曙松认为，随着社会经济生活水平、医疗卫生水平的提高，国民平均预期寿命不断提高。2035年，中国60岁以上老龄人口将达到4亿左右，这将成为影响国内消费结构的主要力量。健康医疗、养老产业等与老年人相关的消费领域比重将持续上升。

有关预测显示，2019年我国银色经济相关产业规模为4.3万亿元，2020年为4.9万亿元。预计未来养老产品及服务市场将快速增长，2021年总体市场规模达到5.7万亿。

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(责编：杨曦、庄红韬)