原标题：国资将设监管权力和责任清单

“确保该管的科学管理、决不缺位，不该管的依法放权、绝不越位。”国资委副主任翁杰明在27日国资委举行的政策吹风会上说。

当日，国资委又一重磅改革文件出炉。《经济参考报》记者获悉，国资委日前正式印发《关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》（以下简称《实施意见》），从重点措施、主要路径、支撑保障等维度，明确构建以“管资本”为主加快国有资产监管职能转变的工作体系。这意味着，国资监管改革正步入新阶段。

“管资本”为主 加快监管职能转变

“从对企业直接管理转向更加强调基于出资关系的监管；从关注企业个体发展转向更加注重国有资本整体功能；从习惯于行政化管理转向更多运用市场化法治化手段；从关注规模速度转向更加注重提升质量效益。”翁杰明用四句话解释了《实施意见》指导下国资监管下一步改革和转变的重点。

近年来，国资委稳步推进职能转变，总体看监管效能持续提升，但仍存在监管过多过细、国资投资运营公司功能有待进一步发挥等问题与不足。翁杰明表示，党的十九届四中全会明确要求，形成以管资本为主的国有资产监管体制，这确立了当前和今后一个时期国资监管体制改革的目标和任务。为贯彻落实中央决策部署，国资委制定出台了《实施意见》，分析提出一系列加快实现向“管资本”转变的关键举措，构建以管资本为主加快国有资产监管职能转变的工作体系。

“管什么”、“怎么管”无疑是下一步改革的重点。《实施意见》明确了管资本的四个路径：以国资委权力责任清单为基础，厘清职责边界；以法人治理结构为载体，依法制定或参与制订公司章程；以分类授权放权为手段，根据企业不同特点，有针对性地开展授权放权；以加强事中事后监管为重点，切实减少审批事项，实现实时在线动态监管。

“以国资委权力责任清单为基础，厘清职责边界，将不该有的权力拦在清单之外，保证清单内的权力规范运行，下一步的重要工作要修订完善国资委权力和责任清单。”翁杰明告诉记者。

管资本之外，国有资产监督也是下一步工作重中之重。翁杰明说，聚焦防止国有资产流失，管好资本安全，通过健全覆盖国资监管全部业务领域的出资人监督制度，构建业务监督、综合监督、责任追究三位一体的监督工作闭环，进一步筑牢防止国有资产流失的底线。

深化国有资本投资运营公司试点

“要更好发挥国有资本投资、运营公司功能作用，加大对企业授权放权力度，赋予企业更多自主权，进一步强化国有企业市场主体地位。”翁杰明表示。

作为国有资本市场化运作的专业平台，国有资本投资、运营公司实现了政府和市场有效“隔离”，打破了以往国有企业管理体制中政企不分、政资不分等问题，也被称为国资监管从管资产到管资本，体制实质性改革破局的重要尝试。

作为国有资本运营公司试点企业之一，中国国新党委书记、董事长周渝波表示，运营公司作为国有资本市场化运作的专业平台，上接国有资产出资人代表机构，下接资本运作和企业经营，是落实“管资本为主”要求，将国资监管要求转化为股东意志进而落实到市场行为的重要载体和枢纽。开展国有资本运营既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持独立专业决策，也要更好落实出资人代表机构的导向意志，服务国家重大战略、区域发展战略和产业政策规划。

结合三年的试点经验，周渝波坦言，运营公司要主动适应监管方式的重大转变，既要健全治理结构、完善组织体系，确保授权“接得住”；也要优化管控模式、提升管理能力，确保自身“管得好”，即对核心业务板块要加强战略和财务管控，确保资本运营高效规范，对参股企业要以财务管控为主，依法履行治理程序，关注资本流动和回报情况。

据了解，国资委首批选择了10家央企开展两类公司试点，其中，国家能源投资集团被纳入国有资本投资公司试点范围。2018年12月28日，新一批国有资本投资公司试点启动，航空工业集团、国家电投、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、通用技术集团、华润集团、中国建材、新兴际华集团、中广核、南光集团等11家央企被纳入试点。记者从多家央企了解到，试点央企纷纷积极启动相关的改革工作，开始制定试点改革方案并上报。招商局集团党委委员、副总经理王宏表示，近期招商局集团国有资本投资公司改革试点方案已收到国资委批复，正在积极研究部署新一阶段的改革试点举措。

加快形成国资监管一盘棋

“着眼全国国资国企发展改革监管和党的建设，加快构建国资监管大格局。”翁杰明告诉记者。他表示，近年来，各级国资委统筹推进国资国企改革发展，国资监管系统建设取得积极进展。但仍然存在上下级国资委沟通联系不够紧密、全国国资系统合力有待增强等问题。在他看来，下一步应该加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，推动构建国资监管大格局。

日前，国资委印发了《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》，明确提出力争用2到3年时间推动实现机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强，加快形成国资监管一盘棋。

北京大学法学院教授蒋大兴表示，《实施意见》的出台意味着以管资本为主的国资监管改革进入了新的实施阶段，是促进以管资本为主的国资监管职能转变落地的重要举措。

在他看来，在国企实践中，如何进行“管资本为主”的转型，仍然存在很多理解差异，这直接影响到国资监管体制的顺畅改革。国资委从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等方面全面具体提出“管资本”战略的实现方式，这对尊重国企的主体地位，让国资监管回归理性途径具有现实意义。

今年以来，“管资本”为主、扎实推进职能转变取得了积极进展。今年6月印发的《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》，列入5大类、35项授权放权事项，最大程度调动和激发企业的积极性。国资委改进监管方式手段，建设全国国资国企在线监管系统，编制并及时修订国务院国资委权力和责任清单，截至今年10月，国务院国资委现行有效规章27件、规范性文件207件，国资监管的法规制度框架基本健全。

(责编：杨曦、庄红韬)