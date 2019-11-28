社科院：明年房价有望实现软着陆

28日，中国社会科学院财经战略研究院发布中国住房市场发展月度分析报告，预计2020年重点城市住房市场总体先抑后稳，房价有望实现软着陆。少部分城市仍存在较快上涨或下跌的可能。
报告显示，从一线城市近一年的房价走势看，广州、北京、上海房价相对低迷。二线城市方面，过半二线城市稳中趋涨，部分城市继续下跌。从近一年二线城市房价走势看，二线城市房价平均同比上涨1.647%。
在房价疲软的背景下，租金也有下跌趋势。纬房租金核心指数显示，2019年10月，核心城市住房租金指数为102.74，环比下跌1.16%，同比下跌1.10%。
对于明年的房地产市场，中国社会科学院财经战略研究院研究员邹琳华预计，2020年重点城市住房市场总体先抑后稳，房价有望实现软着陆。他认为，短期重点城市房价趋降主要原因是，经济增速下滑，城市化动力减弱，并使得部分居民对房地产市场预期也发生转变。短期的主流房价预期将由谨慎乐观向有限悲观转变。
邹琳华说，尽管经济增速下滑，但经济增长的内生动力仍然存在，房价即使下降也仍存在一定支撑。住房调控政策基本见底，调控政策及融资条件均存在边际性改善的可能。
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