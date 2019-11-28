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服务业为何成为第一大产业

2019年11月28日08:34  来源：经济日报
 
原标题：服务业为何成为第一大产业

　　新中国成立70年来，特别是改革开放以来，我国第三产业（服务业）规模日益壮大，综合实力不断增强。从《第四次全国经济普查公报》看，服务业呈现出了稳健的发展态势，作为我国第一大产业的地位越来越巩固。

　　从产业活动单位的数量看，2018年末，全国共有从事第二产业和第三产业活动的产业活动单位2455.0万个，其中第三产业的占比达到80.3%，比2013年末上升了2.4个百分点。在6295.9万个从事第二产业和第三产业活动的个体经营户中，有88.4%的个体经营户从事第三产业。这说明目前第三产业的市场主体数量呈现出蓬勃发展的态势，有利于为第三产业的长远发展蓄积动能。

　　从业人员数量方面，近年来，随着服务业的快速发展，市场主体的大量增加，为劳动年龄人口创造了大量的就业岗位。2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38323.6万人，比2013年末增加2721.3万人，增长7.6%。其中，第二产业的从业人员为17255.8万人，比2013年末减少2005.0万人。相比之下，第三产业的从业人员则为21067.7万人，比2013年末增加了4726.2万人，增长28.9%。第三产业的从业人员比第二产业多了3811.9万人，就业“蓄水池”的功能进一步增强。

　　从资产总额看，2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位资产总计914.2万亿元。其中，第二产业法人单位资产总计占比为19.0%，第三产业法人单位资产总计占比为81.0%。可见，第三产业法人单位的资产规模明显超过第二产业。

　　再看营业收入，2018年，全国第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入294.6万亿元。其中，第二产业营业收入占比为48.8%，第三产业营业收入占比为51.2%。

　　“从单位数量、从业人员、资产、营业收入等多方面看，第三产业占比均占有很大优势，作为国民经济第一大产业实至名归。”国家统计局副局长鲜祖德说。

　　如果进一步从增加值看，党的十八大以来，服务业发展进入了新的发展阶段，2012年至2018年服务业增加值年均增长7.9%，高于GDP年均增速，也高于第二产业平均增速。其中，2015年，我国服务业在国内生产总值中的比重已经超过50%，2018年达到52.2%，占据了国民经济的“半壁江山”。

　　当然，服务业作为我国第一大产业的地位，除了体现在规模持续扩大，综合实力逐渐增强上，还进一步体现在对经济增长、外贸、外资等领域的影响力日益凸显上来。

　　过去，我国服务业发展的基础薄弱，服务业对经济增长的贡献率较低。近年来，服务业对GDP增长的贡献率呈现加速上升趋势。2018年，服务业对GDP增长的贡献率达到59.7%，比第二产业高出了23.6%，成为经济增长的第一拉动力。

　　从对外贸易的角度看，近年来我国服务贸易在对外贸易中的比重也在持续上升。2016年，我国服务进、出口规模在世界排名分别位列第2位和第5位；2018年，服务进出口总额占对外贸易总额的比重达到了14.6%，越来越接近全球平均水平。随着我国服务业竞争力的不断提升，这一比重未来仍将持续上升。

　　从吸引外资的角度看，随着我国服务业对外开放水平的进一步提高，投资于服务业的外资比例大幅上升。2018年，外资直接投资总额中，投资服务业的比例已经高达68.1%，服务业成为外商投资的首选领域。

　　因此，无论是从“四经普”的数据看，还是从其他相关指标看，服务业已经成为我国国民经济第一大产业。下一阶段，仍然要不断深化改革开放，加大创新力度，持续优化营商环境，努力推动服务业发展规模、发展质量、发展效率的提升，进一步增强服务业综合实力。

(责编：杨曦、庄红韬)
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