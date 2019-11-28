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高技术制造等行业利润增长加快

2019年11月28日08:34  来源：经济日报
 
原标题：高技术制造等行业利润增长加快

　　本报北京11月27日讯 记者林火灿报道：国家统计局27日发布数据显示，今年前10个月，全国规模以上工业企业实现利润总额50151亿元，同比下降2.9％，降幅比1月至9月扩大0.8个百分点。其中，10月份规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元，同比下降9.9%，降幅比9月份扩大4.6个百分点。

　　前10个月，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增加，11个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业利润总额同比增长16.2％，电气机械和器材制造业增长15％，有色金属冶炼和压延加工业增长5.4％，农副食品加工业增长5.1％，石油、煤炭及其他燃料加工业下降51.2％，黑色金属冶炼和压延加工业下降44.2％。

　　前10个月特别是10月份当月工业企业实现利润总额同比下降，主要与工业生产者出厂价格（PPI）下降，以及生产销售增长放缓等因素影响有关。

　　从价格水平看，前10个月平均PPI比去年同期下降0.2%，其中10月份同比下降1.6%，连续4个月同比下降。前10个月，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.28元，同比增加0.21元。

　　从生产销售看，前10个月，规模以上工业增加值同比增长5.6%，其中10月份当月同比实际增长4.7%，比9月份回落1.1个百分点，处于今年以来的相对较低水平。前10个月，规模以上工业企业实现营业收入85.66万亿元，同比增长4.2%，比前三季度放缓0.3个百分点。

　　交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，今年以来，受内外需求走弱的影响，工业企业经营存在明显压力，年初以来工业企业利润同比增速持续负增长。从结构上来看，汽车制造业利润同比下降14.7%，是影响工业企业利润增速的重要因素。

　　国家统计局工业司高级统计师朱虹分析说，前10个月，尽管规模以上工业企业利润总额同比降幅扩大，但高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润增长加快。

　　前10个月，高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润同比分别增长7.5%、5.3%和2.0%，增速比前三季度分别加快1.2个、0.7个和1.1个百分点。其中，计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长6.0%，增速比前三季度加快2.4个百分点。

　　刘学智表示，随着减税降费和稳增长措施见效，未来企业经营状况有望逐渐改善，预计明年工业利润增速有望由负转正。

(责编：杨曦、庄红韬)
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