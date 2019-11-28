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万亿元农业生产性服务市场开启

乔金亮

2019年11月28日08:37  来源：经济日报
 
原标题：万亿元农业生产性服务市场开启

　　“随着现代农业加快发展和农业劳动力减少、老龄化问题日渐突出，普通农户面临许多新问题，一家一户办不了、办不好、不合算的事越来越多。”日前,农业农村部农村合作经济指导司司长张天佐告诉记者，针对小农经济成本高、生产效率低下等问题，发展农业生产性服务业，有助于将一家一户小生产融入农业现代化大生产之中。今后一个时期将是农业生产性服务业发展黄金期，预计市场规模将达万亿元。

　　从世界范围看，发展农业生产性服务业是现代农业发展基本规律。美国农业劳动力只占总劳动力2%左右，但为农业提供服务，如农机作业、产品加工、运输，以及供销、仓储、市场信息等服务的人数却占整个劳动人口的10%以上，大大超过直接从事农业的人口。随着一国农村经济结构发展变化，农业生产性服务的市场需求将快速增长。

　　在我国，农业生产托管是农业生产性服务业的重要业态，近年来颇为流行。截至2018年底，全国农业生产托管面积为13.84亿亩次，比上年增加52.7%，提供农业生产托管服务的服务组织数量37万个，服务对象4630.17万个，其中小农户4194.37万户，占服务对象总数的91%，并涌现出多种服务模式。

　　农民合作社是农业生产性服务业的重要市场主体。进入10月份，江西省上栗县桥头村的玉米陆续成熟。村里不少农民感慨地说，幸亏有了合作社的农化服务，草地贪夜蛾才没能大面积危害玉米苗。如今，当地农民合作社已由水稻种植合作社，发展到水产养殖、荷塘种养、农产品销售等10个专业合作社，为农民提供产前、产中、产后服务。

　　除了农民合作社以外，很多社会资本也进入农业生产性服务业，不少市场主体取得了一定成绩。如中化集团“中化MAP”模式，金正大集团“金丰公社”模式，深圳诺普信农化有限公司“田田圈”模式。这些企业，有的依托农资农机资源优势开展服务，有的依托技术和信息优势提供服务，有的注重构建线上线下服务平台，有的通过结成联盟等方式提高服务能力，实现了服务主体和农民多方共赢。

　　清华大学中国农村研究院副院长张红宇分析说，当前大量工商资本纷纷投身农业，主要有两大方向。一部分聚焦农业生产端，如万达、万科、阿里巴巴等企业都开始在农业领域布局。另一部分则聚焦农业服务端。这些企业通常在全国布局，建立技术服务中心，提供农业生产性托管服务，帮助农民提高产品品质，打造品牌。

　　张天佐表示，经过多年扶持引导，开展农业生产性服务的技术力量、设施装备、服务主体等方面都已具备了一定规模。全国现有50多万从事农业科技教学推广服务的专业人员，一大批农业院校毕业生和农村成长的“土”专家；拥有近10亿千瓦农业动力机械、数千万套配套装备和不少仓储、物流、加工等设施设备；已经培育300多万个农民合作社、家庭农场等新型经营主体。可以说，加快推进农业生产性服务业的基础条件已经具备。

(责编：杨曦、庄红韬)
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