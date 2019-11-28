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洋浦工委书记周军平：洋浦将努力打造海南自贸港建设的先行区、示范区

2019年11月28日15:21  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月28日 （申佳平）洋浦，是海南经济发展的重镇和对外开放的前沿。

近日，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访走进海南省洋浦经济开发区，记者们进企业、登码头，与当地党委政府领导、企业家们面对面交流，触摸洋浦发展律动与脉搏，真切感受到洋浦正为建设海南自贸港的先行区、示范区蓄势增力。

海南省洋浦经济开发区工委书记周军平介绍人民网记者采访。 人民网记者 毛雷摄

洋浦经济开发区工委书记周军平在接受人民网记者专访时表示，为将洋浦打造成为自贸港建设先行区、示范区、全省高质量发展增长极，洋浦将依托区位优势、港口条件和产业基础，努力做好高新技术产业基地、西部陆海新通道航运枢纽、全面深化改革开放重要平台这三篇文章。

周军平指出，为推动洋浦高质量发展，洋浦工委首先从干部队伍作风建设抓起，在全区范围内大力弘扬“快准实好”的作风：“快”即敢于担当、马上就办；“准”即情况要清、措施要准；“实”即符合实际、落到实处；“好”即标准要高、效果要好。

“从现在看，作风建设已经取得了比较好的效果。”周军平告诉记者，下一步还将继续动员全区广大干部职工不忘初心、牢记使命、继续奋斗，以作风转变推动各项工作有序开展。

据了解，洋浦目前正在重点推进百万吨乙烯、航运枢纽两大项目建设。周军平透露，目前乙烯项目进展顺利，厂区施工作业面已全部交付，所需道路、供水、供电全部到位；填土工作完成76%。航运枢纽建设也正在加快，已初步形成以洋浦港为国际中转港的航线框架，开通外贸航线8条，连通越南、新加坡、柬埔寨、缅甸、马来西亚、泰国、孟加拉等东南亚主要国家，内贸航线14条；连通北部湾、长三角、珠三角、华北、东北等国内沿海主要港口，且船舶班期在逐步加密。

“随着今年9月至明年一季度海南炼化、汉地阳光、逸盛石化等一批重点企业项目陆续竣工投产，预计2020年洋浦工业总产值将突破1000亿元，洋浦经济开发区将成为海南首个千亿级产业园区。”周军平满怀期待地告诉记者。

坚持规划先行、谋定后动，周军平指出，洋浦已委托中国国际经济交流中心、中石化研究院、新加坡盛裕等国内外知名机构加快各产业规划的研究和编制，提出下一步谋划发展的产业项目清单、国内外行业领先企业名单和配套政策清单，已形成初步思路，计划12月底完成。

“在打造优质营商环境方面，我们建立了与企业定期沟通的政企协商机制，及时协调解决制约企业的问题和困难。”周军平谈到，近4个月来政府共处理企业诉求68项，同时还通过设立国际投资“单一窗口”，为外商提供企业注册、投资备案、外汇登记、项目用地、规划建设等“全程代办”服务。

“我们的理念是当好服务企业发展的‘店小二’，让企业专心致志谋发展，我们全心全意做服务。”周军平强调，洋浦工委管委会通过建立政企协商机制，及时听取、协调、解决企业存在的困难和问题，努力营造全省最优的营商环境。

谈到制度创新，周军平介绍，目前洋浦在国内范围内首创多项创新制度，包括保税油品“两仓库容整合”、保税油同船混装运输政策等。同时正在重点拟定为自贸港建设打基础的4个政策包，分别是“改善营商环境十条”“提高通关效率十条”“人才政策十条”“招商引资十条”，以上4个政策性文件预计于今年12月下旬发布实施。

据了解，洋浦正着力推进产城融合发展。周军平表示，洋浦将引进建设一批好学校、好医院，加快推进滨海文化广场和限价人才房建设，压茬推进净化、绿化、彩化、亮化、美化、智能化“六化”建设，强化道路路面、沿街店面、海岸带等环境卫生整治，改善区容区貌，努力为引进人才营造宜居宜业的生活环境。

最后，周军平书记指出，洋浦将牢记省委省政府赋予的使命，坚定不移按照既定产业定位，夯实实体经济基础，增强产业竞争力，勇当海南自贸港建设的开路先锋。

(责编：申佳平、刘然)
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