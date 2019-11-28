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国投洋浦港副总经理何亮：积极推进“港产一体化” 践行企业高质量发展

2019年11月28日15:30  来源：人民网-财经频道
 

国投洋浦港内待运的集装箱。 人民网记者 毛雷摄

人民网北京11月28日电 （记者李楠桦）洋浦港，素有“天然深水良港”之称，位于海南省西北部的洋浦经济开发区，是连接大中华地区和东南亚国家的重要节点、货物经海上双向流通中南半岛和中国大陆市场的必经之地、西部陆海新通道的出海口、中国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

近日，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访走进国投洋浦港有限公司。记者在采访过程中感受到，乘借海南自贸区（港）建设的东风，国投洋浦港已经进入政策红利收获期，焕发出勃勃生机。

国投洋浦港有限公司副总经理何亮在接受人民网记者专访时表示：“自贸区（港）相关政策出台后，从企业的角度来说，我们明显感觉到干事创业的好时机已经到来，大家都在不断学习，探讨如何去建设自贸港。”

作为海南基础设施的服务商之一，国投洋浦港与海南的改革开放步伐时刻同频共振。何亮指出：“自贸区、自贸港相关政策制定对基础设施的扶持力度是空前的，洋浦港分为一、二、三期码头，其中三期码头共有3个5万吨级散货泊位，但是我们的航道却只有2万吨级，目前实际情况并不匹配。为了改变这一局面，政府正在立项准备疏浚航道，这也是在修‘路’，旨在让港口充分发挥优势。”

在洋浦港，数以万计的集装箱码放齐整，庞大的吊机运转有序。现有2个3.5万吨级泊位，6个5万吨级泊位，设计年通过能力760.4万吨，其中集装箱设计年通过能力66万标准箱。

然而，吞吐量不稳定、产业未与港口进行联动等问题成为摆在国投洋浦港面前的现实困难。企业如何抓住发展机遇进行转型升级呢？

“自贸区（港）政策出台后，我们将积极推进‘港产一体化’，做好港口相关服务产业，积极利用后方发展用地配合港口建设。”何亮告诉记者，以近期在保税港区引进的内蒙古恒丰食品工业股份有限公司为例，该公司从码头进口粮食后，就在基地进行粮食加工，这种“港产一体”模式发展前景良好。

谈到企业如何推进高质量发展时，何亮指出：“一是在产业方面做精做强，不能乱铺摊子，而应选好项目精耕细作；二是管理上更精细，为客户提供更加高效、便捷和优质的服务；三是高度重视安全环保问题，要坚持可持续的绿色发展观。”

展望未来，何亮表示，开放是国投洋浦港的生命力所在，只有立足海南、面向全国、放眼世界，才能起到对外开放桥头堡的作用。“自贸区（港）的相关政策落地后，国投洋浦港也将充分利用洋浦靠近国际主航道的地理优势，将国内国外两种资源和国内国际两个市场充分在这里聚集，真正实现企业的高质量发展。”何亮如是说。

(责编：李楠桦、刘然)
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