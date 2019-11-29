青岛港全自动化码头再升级

本报济南11月28日电 （记者潘俊强）28日，山东港口青岛港全自动化码头（二期）投产运营。该项目率先使用全球领先的氢动力自动化轨道吊；率先实现5G+自动化技术码头全覆盖，并实现5G网络下的岸桥、轨道吊自动控制作业及高清视频大数据回传等场景应用，低时延、大带宽、高可靠性；率先使用机器视觉+自动化技术、智慧监管系统、三维可视化运维平台和基于商业智能（BI）的自诊断系统。这些科技成果均由山东港口自主研发、集成创新再次以中国“智”造、中国创造向全球港航业奉献“中国方案”。

此次投运的二期工程设计吞吐能力170万标准箱/年。自开工以来，建设团队科学组织、强力攻关、共同努力，仅用一年半时间就实现了码头的投产运营，为全球同类码头建设周期的1/5。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 10 版）

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