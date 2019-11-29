制造业高质量发展是立市之本（声音）

制造业赚不得快钱，不能有短期思维，必须久久为功、一以贯之、一抓到底。抓制造业也不能眉毛胡子一把抓，要聚焦重点、聚力难点

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。习近平总书记多次强调制造业的重要作用、重要地位。特别是在今年的推动中部地区崛起工作座谈会上，总书记就做好中部地区崛起工作提出8点意见，第一点就是“推动制造业高质量发展”。

长沙作为省会城市、全国制造业重要基地，历届市委、市政府始终坚持工业立市、工业强市的方向不动摇，一以贯之走新型工业化之路。经过多年努力，长沙制造业实现了长足发展，尤其是在工程机械、电子信息等方面走在了前列，涌现了三一重工、中联重科、蓝思科技等一批一流制造业企业。

当前，制造业发展正处于“窗口期”，智能制造、人工智能等方兴未艾。机遇抓得住就能乘势而上、跨越崛起，抓不住就会落于人后、陷入被动。特别是对于长沙而言，发展的基础在制造业，发展的优势在制造业，发展的出路还在制造业。没有高质量的制造业，长沙的高质量发展就难以为继。

推进制造业高质量发展，关键在人才。吸引大量工程师、创新人才，长沙有两大优势。一是基础教育发达，市委高度重视中小学教育，全市每年增长学位几万个；二是房价较低，在同类城市中处于较低水平，是吸引人才的重要砝码。“限地价、限房价”等系列措施，虽然从短期来看影响了财政收入，是一种“劣势”，但从长期来看抑制住了房价的非理性上涨，对实体经济尤其是制造业高质量发展大有裨益。近几年，长沙每年流入人口都在20万以上，位居国内前列。人才的大规模流入，是我们发展先进制造业的最大支撑。

长沙坚决摆脱对房地产的依赖、对土地财政的依赖，走出一条以制造业高质量发展为代表的实体经济高质量发展之路。目前，长沙财政对土地的依赖不到40%。卖地来钱快，但不可持续；制造业发展慢，但可持续，是立市之本、强市之基。在当前利益和长远利益面前，我们坚决选择后者。抑制房价“虚火”、做大实体经济、做强制造业这条路，我们会一直走下去。

深入贯彻落实习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上的重要讲话精神，大力推动制造业高质量发展，前不久长沙市委全会通过若干意见，提出到2025年培育一批世界一流企业和“单项冠军”企业。制造业赚不得快钱，不能有短期思维，必须久久为功、一以贯之、一抓到底。抓制造业也不能眉毛胡子一把抓，要聚焦重点、聚力难点。对长沙来说，就是要突出以智能制造为引领，聚焦“四新经济”领域，围绕产业链打造创新链，强化关键核心技术攻关，集中突破一批核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础，着力打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，加快培育打造一批产业地标，早日把长沙建设成为国家重要的制造业中心城市、智能制造强市。

——湖南省委常委、长沙市委书记胡衡华近日接受记者专访时说

本报记者 何 勇 王云娜整理

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)