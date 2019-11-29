南水北调东线一期工程北延应急工程开工

本报北京11月28日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：南水北调东线一期工程北延应急供水工程28日在山东临清开工。工程建成后，可增加向京津冀地区供水能力4.9亿立方米。

利用北延应急供水水源可置换河北和天津深层地下水超采区农业用水1.7亿立方米，为衡水湖、南运河、南大港、北大港等河湖湿地提供补充水源，将保障天津、沧州等地的供水安全。据了解，北延应急供水工程建设概算总投资47725万元，总工期21个月。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 02 版）

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