商务部：将国家级经开区打造成改革开放新高地

本报北京11月28日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰28日表示，商务部将会同有关部门和地方，扎实推进各项工作，推动国家级经开区高水平开放、高质量发展，将其打造成为改革开放的新高地。

据介绍，今年5月份，国务院确定了国家级经济技术开发区“三创新、两提升”的发展方向。一些国家级经开区积极开展相关的探索实践。比如，广州经开区推动高质量外资集聚，已经落户外资企业3400家，其中世界500强企业192家，成为跨国公司在华投资最密集的区域之一。江宁经开区赴国外积极拓展创新资源，设立海外协同创新中心。

高峰说，目前，全国219家国家级经开区拥有高新技术企业2.2万家，国家级孵化器、众创空间超过450个。今年前三季度，实现进出口总额4.4万亿元，同比增长7.6%，占同期全国进出口总额的比重为19.2%，增长0.6个百分点。实际使用外资和外商投资企业再投资为372亿美元，同比增长3%。

高峰表示，下一步，商务部将会同有关部门和地方，从以下几个方面推动国家级经开区转型升级：

着力打造高水平开放平台。加强投资促进，鼓励国家级经开区引进研发、结算等功能性机构；推进国家级经开区加快发展外贸新业态，支持有条件的国家级经开区建设外贸转型升级基地和外贸公共服务平台。

着力提升技术创新能力和产业竞争力。

着力推进体制机制改革。鼓励国家级经开区复制推广自贸试验区改革试点经验；鼓励向国家级经开区下放省市经济管理权限；加大“放管服”改革的力度；完善国家级经开区综合发展水平考核评价体系。

着力建立健全工作机制。

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