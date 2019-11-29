外资零售企业加快在华开店布局

据新华社北京11月28日电 （记者陈炜伟、王雨萧）商务部新闻发言人高峰28日介绍，总体上看，今年外资零售企业加快在中国市场开店布局，呈现出新进入品牌多、新开旗舰店多、新业态新模式多等特点。

高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上说，今年以来，沃尔玛等一批跨国零售企业加大了对中国内地市场的投资，阿迪达斯、耐克、乐高等在上海、北京等城市开设了多家新型旗舰店，奥乐奇首次进入中国内地市场，罗森等快速在东北、西北以及三四线城市开设店铺。

“中国的商业零售市场是开放的，也是迅速增长的。”高峰说，当前，中国消费结构不断升级，居民消费呈现出个性化、多元化、定制化的趋势，零售业正朝着更加注重便利性、差异性、体验性的方向发展。

(责编：杨曦、庄红韬)