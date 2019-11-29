中国已成全球第二大保健食品市场

在健康中国等大健康政策、人均收入提高、人口老龄化以及人们健康意识增强的背景下，社会整体对营养保健食品的需求日益增长，中国保健食品产业进入快速发展时期。在近日举行的“2019中国营养食品产业发展研讨会”上，中国营养保健食品协会会长边振甲表示，随着12月1日《中华人民共和国食品安全法实施条例》等政策的落地，保健食品市场监管将更加严格，行业内优胜劣汰，诚信自律、管理规范的优秀企业将脱颖而出，中国保健食品国际化将得到进一步发展。
据统计，2018年中国营养保健食品市场规模约在4000亿元人民币左右，已成为全球第二大保健食品市场。中国营养学会副理事长丁钢强表示，随着我国国民营养健康状况的明显改善，未来营养食品产业将在膳食结构个性化、营养组分模块化、营养代谢评价靶向化等方向上着力突破。
作为此次会议的特邀嘉宾，美国知名健康节目《奥兹医生秀》的主持人迈哈迈特·奥兹博士长期专注心血管疾病、健康管理等领域的研究与实践，著有多本原创出版物、专著及医学教科书籍。他痴迷于中国的中医药文化，并曾专赴中国录制节目向全球介绍中医奥秘、太极拳以及全民健身文化。
在奥兹博士看来，中国为世界贡献了很多宝贵财富，中医药便是其中之一。他认为，西方医疗保健往往会忽略预防的重要性，而“治未病”恰恰是中医文化的一大精髓。当前，美国医学界对于中医的接受程度已经越来越高，美国公众也在寻求中医的治疗方案。因此，加强国际间的交流合作，对于各国的营养保健产业发展而言都是有所助益的。
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