下周一国内油价大概率上调

《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，国内成品油新一轮调价窗口将在12月2日24时开启。目前预测幅度在国家规定的50元/吨的调整红线附近，而短期内国际油价或仍以窄幅波动为主，受此影响预计届时国内油价上调概率较大。
有消息显示，OPEC联合技术委员会（JTC）将于12月3日下午在维也纳举行会议，预计OPEC+继续减产仍为大概率事件。与此同时，市场对中美贸易谈判持乐观预期。在诸多利好因素影响下，国际油价呈现震荡上涨走势，维持在接近两个月来的最高水平。
目前国内油价调整参考的原油变化率仍在正值区间增长。据金联创测算，截至11月28日第八个工作日，参考原油品种均价为61.64美元/桶，变化率为1.32%，对应的汽柴油价格应上调65元/吨。而卓创资讯监测的数据为1.30%，预计上调55元/吨。
卓创资讯分析师张肇欣认为，12月初的欧佩克大会将至，近期成员国的态度将引起原油价格的波动，市场缺乏明确且持久的消息指引，短期内国际油价或仍以窄幅波动为主。由于当前预测幅度在国家规定的50元/吨的调整红线附近，若原油价格继续上涨，那么本轮限价将迎来“三连涨”，若原油价格回落，本轮限价则有搁浅的可能。
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