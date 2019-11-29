原标题：土地新一轮延包细则将明确 多个重要文件待出

28日，在国新办新闻发布会上，中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示，第二轮土地承包到期后再延长三十年，新一轮延包细则将明确。下一步将选择部分县开展延包试点，延包的高峰期将集中在2026年到2028年。此外，我国将抓紧修改完善《土地经营权流转管理办法》等相关配套法律法规和政策措施，在延包大面积操作实行之前由中央和有关部门出台指导意见。

《中共中央 国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》（以下简称《意见》）日前正式公布。韩长赋介绍，《意见》明确了长久不变的政策内涵，归纳起来是“两不变、一稳定”，即保持土地集体所有、家庭承包经营的基本制度长久不变，确保农民集体有效行使土地所有权、集体成员平等享有土地承包权；保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变，家庭经营在农业生产经营中居于基础性地位；农村集体经济组织成员有权依法承包集体土地，任何组织和个人都不能剥夺和非法限制。保持农户承包地稳定，农民家庭是土地承包经营的法定主体，发包方及其他经济组织或个人不得违法调整其承包地。第二轮土地承包到期后应坚持延包原则，不得将承包地打乱重分，确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。

《意见》还明确规定承包到期后如何延包：一是坚持延包原则，不得将承包地打乱重分，要确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。二是延包的起点以各地第二轮土地承包到期开始计算，承包期还是三十年。

韩长赋表示，下一步组织实施主要有三方面工作：一是把证书发到农民手中。从2014年起，开始推进承包地的确权登记颁证，经过六年来的集中攻坚，目前发证率超过94%，下一步继续抓好扫尾，做到应发尽发。二是健全配套法律政策。抓紧修改完善《土地经营权流转管理办法》等相关配套法律法规和政策措施。三是开展延包试点。准备在一部分县，主要是先到期的县开展第二轮土地承包到期后的延包试点。

韩长赋还指出，二轮承包是从1993年开始，到1999年基本完成了。如果按照承包期三十年计算，到2023年开始，二轮承包就开始大批到期，就要开始延包。延包的高峰期集中在2026年到2028年。

(责编：杨曦、庄红韬)