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全国ETC用户1.7亿 完成超9成发行任务

记者 王璐 北京报道

2019年11月29日08:33  来源：经济参考报
 
原标题：全国ETC用户1.7亿 完成超9成发行任务

　　11月28日，交通运输部新闻发言人吴春耕在例行新闻发布会上表示，截至11月27日全国ETC用户累计已达到17452.4万，完成发行总任务的91.44%。其中，今年全国新增ETC用户9384.72万，完成新增发行任务的85.18%。

　　他提醒，根据相关政策规定，明年1月1日起ETC单卡用户将不再享受通行费优惠，且车辆需在收费站入、出口停车领取或交回具备路径标识和计费功能的复合通行卡。

　　今年5月5日，国务院常务会议明确，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站，便利群众出行，提高物流效率。

　　据吴春耕介绍，根据工作部署，11月1日起，各地已转入收费系统联调联试阶段。目前，正在开展网络通信链路，系统功能、ETC门架及收费站系统等三项测试工作。

　　值得一提的是，明年1月1日起，货车将由原来的计重收费调整为按车型收费。

(责编：杨曦、庄红韬)
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