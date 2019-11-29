海南橡胶：高质量发展让老牌企业焕发崭新活力

一辆形似坦克的机器人自己“走”到一棵橡胶树面前，机械臂末端的摄像头，自动对准树干上的特殊标记，识别出这棵橡胶树的相关生产数据。随后，顶端半圆形的割胶部件抱住树干，刀片在树干上慢慢割下一层厚薄、深浅适中的树皮，雪白的胶乳很快流出来。这时，机器人又开始挪动它的“脚步”，前往下一棵橡胶树……

可移动式智能割胶机器人。 人民网记者 毛雷摄

这一幕，每天都会在海南省澄迈县境内的海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）红光分公司的橡胶林里重复进行，主角则是海南橡胶联合北京理工华汇智能科技有限公司研发的最新一代割胶机器人，这也是国内首创的林间智能割胶机器人。

近年来，海南橡胶着力改革创新，以橡胶产业和非胶产业双轮驱动，确立了橡胶医药、橡胶新材料、橡胶高端制造和环境友好型田园经济综合体的“3+1”发展模式，让老牌企业焕发出崭新活力。

科技赋能 割胶机器人市场潜力巨大

合作研发“一机一树”割胶机器人的宁波中创瀚维科技有限公司副总经理周郭海向记者介绍第二代割胶机器人的相关情况。 人民网记者 毛雷摄

“回位，割胶。”在海南橡胶红光分公司的胶林里，除了智能割胶机器人，还有“一机一树”割胶机器人。这种绑在树上的割胶机器人一旦量产并投入规模化使用，便可以实现成千上万棵胶树同时割胶。“这样就能确保在最佳产胶时间割胶，进一步提高产量。”合作参与研发的宁波中创瀚维科技有限公司副总经理周郭海告诉记者，相比人工割胶，割胶机器人的效率、产量会更高。

“以前人工割胶，割到下面就要蹲下去，一天割三百棵树，一直蹲着会很累，割胶机器人就不会存在这个问题；以前太高的地方工人爬不上去，机器人就可以。”周郭海表示，目前割胶机器人的割胶水平已经可以达到一级胶工的水准。“现在一台机器人的成本相对还是比较高，我们正在努力把成本降下来，到时候就可以大规模推广了。”

为何要花大力气研制割胶机器人？这背后是胶工严重短缺的现实问题。

据了解，2012年以来，国际橡胶价格一路走跌，从最高位的4万多元每吨（干胶），最低跌到9000元左右，持续下跌的胶价让不少胶工“弃割”。“因为胶价低，割胶卖的钱还不够成本，不少人就不割了，导致胶工严重短缺。”

然而，作为国家战略物资，保障天然橡胶产量势在必行。在这一背景下，海南橡胶加大科研投入，积极开展割胶机器人的研发。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委书记、董事长王任飞表示，目前海南橡胶的割胶机器人研发水平在国内首屈一指，国内外对于割胶机器人的应用需求十分迫切，市场潜力巨大。

深挖天然橡胶附加值 打造闭环产业链

海南天然橡胶产业集团股份有限公司党委书记、董事长王任飞接受人民网记者专访。 人民网记者 毛雷摄

今年“双十一”期间，海南橡胶旗下品牌的乳胶枕、乳胶床垫等产品热销，一度因销量大而卖断货。这是海南橡胶深挖天然橡胶产业附加值的缩影。

“以前我们是卖干胶，相当于‘只卖干豆腐’，现在我们要做‘豆浆、大豆腐、豆泡’，还要做出品牌。”王任飞生动地描述海南橡胶的转型升级。“海南橡胶必须扛起国企担当，把科技创新提到前所未有的高度，作为保障天然橡胶产业可持续发展的重要战略支撑。”

一直以来，橡胶加工时所产生的异味和污水是个“老大难”问题。为此，海南橡胶与专业科研机构联合开展胶水凝固、橡胶补强、多项湿法混炼等技术领域的科研工作，确保加工环节的零污染排放。

近年来，海南橡胶获批国家级科研项目19项，获批省级科研项目8项，还成立了多个下属科研机构，科技兴胶的格局初步成型。经多年攻坚，今年6月，海南橡胶联合北京天一瑞博生物科技公司成功研发出无氨保存浓缩天然胶乳新技术。

此外，海南橡胶推进橡塑新型轻量化车船材料制造和橡胶沥青路面技术推广，加大高铁、高端汽车等领域的橡胶元器件的研发和应用力度，加快推进橡胶医药的开发与试验生产。

当前，海南橡胶正在向种植端、采集端、加工端、贸易端和高端制造全产业链优化升级。

“三标三系三受益”绩效管理激发企业新动能

随着国有企业改革逐渐进入“深水区”，构建市场化经营体制成为国有企业提质升级、活力焕新的破题之道。海南橡胶探索的天然橡胶价格(收入)保险制度、“三标三系三受益”管理模式分别入选海南自贸区（港）第一批和第五批制度创新案例。

近年来，国际胶价持续低迷,天然橡胶价格从2011年的4.2万元/吨跌到目前的1.1万元/吨，跌幅达74%，胶工和胶农的收入大幅下降，导致人们的种胶割胶意愿不强，从业人员大量流失，出现了胶园弃割、弃管、弃种等一系列问题，给国家战略物资安全和海南脱贫攻坚工作带来了较大挑战。

海胶集团收入保险的保险金额为16元/公斤，直接对标上海期货交易所主力合约的天然橡胶期货价格，保险费率16.8%，单位保费2.69元/公斤。保险期间内，一旦期货平均价格低于16元/公斤，保险机构便对海南橡胶集团低于成本的差额部分给予赔付。另外，因自然灾害引起的产量损失部分，保险机构也予以赔偿。

这一制度创新在保证天然橡胶产业持续、健康发展，提高企业抵御市场风险的能力等方面取得了实实在在的成效。

同时，海南橡胶以“竞争和管控相协调，激励与约束相结合，短期目标与长远发展相统一”的思路，开创了以市场化绩效管理为基础的“三标”管理、“三系”保障、“三受益”模式。在全球橡胶产业相对低迷的背景下，释放制度活力形成企业发展动力，实现企业效益稳步增长的同时，探索出一条国有企业市场化改革的可复制、可推广道路。

“三标”管理，即推行竞标定岗、达标定薪、指标护航。 “三系”保障，即推行政策体系保障、制衡体系约束、数据体系风控。通过“三标”管理、“三系”保障，使国家战略资源得到有效保障，企业持续盈利，职工收入明显提升，实现了国家、企业、职工的“三受益”。

“一系列行之有效的改革举措，进一步调动了企业员工的积极性，激发了企业发展的新动能。”王任飞说。

据统计，2018年海南橡胶48家二级企业有33家超额完成净利润目标，占比69%，公司实现盈利2.29亿元，在国际胶价持续低迷情况下实现扭亏为盈。2019年上半年实现营收59.36亿元，同比增长13.21%，营收增长在海南31家上市公司中排名第一。

(责编：李楠桦、庄红韬)