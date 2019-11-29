齐鲁制药海南公司：践行“绿色工厂”理念构建绿色制造体系

人民网海口11月29日电 （记者毛雷）走进齐鲁制药（海南）有限公司的办公区，满眼都是绿植。在这里，除了绿意盎然、整洁宜人的工作环境，更有深入人心的绿色发展理念。

近年来，齐鲁制药（海南）有限公司坚持践行绿色发展理念，制定并落实了建设“绿色工厂”的中长期规划，明确以“技术创新、风险管控、节能低碳、持续发展”为指导方向，提出了“绿色工厂”的主要目标与指标，确保创建工作稳步推进，努力构建安全高效、环保清洁、节能低碳的绿色制造体系。

“我们把积极进行环境保护作为践行企业社会责任的主要方向之一，把环保水平和成绩作为衡量企业发展质量的主要指标。在项目立项中，公司实行‘环保一票否决制’，凡是对环境压力大、资源消耗过大的项目，即使经济效益前景再好，也会坚决否决。”齐鲁制药（海南）有限公司董事长刘文民说。

为了提高企业的环保水平，齐鲁制药（海南）有限公司先后投入数百万元人民币，对现有厂区及设备不断升级改造。在新建项目中，该企业按照同类项目的最高环保和节能标准建设，为所有新建项目都植入一颗“节能芯”，从源头上做到节能减排。

除此之外，齐鲁制药在产品设计选型中也贯穿了绿色发展理念，重点选取一批附加值高、能源消耗少、环境污染小、整体带动力强的高新技术产品，坚持质量源于设计的理念，采用国际先进设备和工艺，实施规模化生产，降低单位产品的成本和能耗。

绿色发展理念也给齐鲁制药（海南）有限公司带来丰厚的回报。2018年，齐鲁制药（海南）有限公司实现产值19.61亿元，纳税1.85亿元；2019年1-9月实现产值14.26亿，与去年同期相比增长5.23%，纳税1.93亿元，同比增长28.66%。

刘文民表示，作为海南医药企业中的龙头企业之一，齐鲁制药（海南）有限公司将结合企业自身发展特色，充分发挥示范带动作用，引领行业和地区绿色转型。

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