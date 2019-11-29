海南赛诺实业：加强科研创新 推动传统产业升级

海南赛诺实业有限公司生产车间正在加工的薄膜。 人民网记者 李楠桦摄

人民网海口11月29日电 （记者毛雷）“唯有不断创新，才能推动产业结构优化升级，促进企业发展。”日前，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访组走进海南赛诺实业有限公司，该公司CEO邢青涛在接受记者采访时如是说。

海南赛诺实业实业有限公司是海南本土的民营企业，在海南深耕近30年，是一家主要从事各类功能BOPP薄膜、功能涂布薄膜、激光全息防伪膜及功能水性乳液的研发、生产、销售的技术密集型企业。

在赛诺实业的展示厅，可降解的塑料制品引起了记者的注意，这也是该企业快速响应海南“禁塑令”的先行之举。

今年2月份，《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》正式出台，宣布海南自今年起分种类逐步推进全面禁塑。作为禁塑令实施之后的替代品，可降解塑料制品成为消费者的首选。

据了解，赛诺实业旗下的海南赛高新材料有限公司是一家专业研发生物降解原材料和生产应用制品的企业，具备强大的科研技术团队，拥有多项国家级技术专利。

“我们所生产的全生物降解原材料产品远销海内外，出口到意大利、美国、德国、新加坡等国，同时也为国内众多生产企业提供全生物降解制品的生产技术。”邢青涛表示，正是得益于不断创新，企业才拥有更多的活力。

为打造集聚高端创新资源、吸引高水平创新团队、开展产业关键技术研发、加速科技成果转化的集聚地，赛诺实业全资1亿元注册成立民营新型研发机构——海南聚能科技创新研究院，以海洋先进技术、数字医疗、新材料等产业为重点研究方向，并逐渐向适合海南发展的其它重点产业拓展，通过自建?合作引进方式，推进科技成果产业化，有效贯通基础应用研究、技术产品开发，实现各个高校技术产品的工程化和产业化，成为海南省科技厅认定的新型研发机构。

“用高新技术改造升级，以信息化带动工业化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。促进传统产业和高新技术产业的协调发展，也是实现我国新型工业化道路的关键。”邢青涛表示，将持续增强科研开发的竞争力和材料科学领域的检测能力，进一步推动传统产业结构的优化升级。

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