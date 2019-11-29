罗牛山：将打造面向未来的全球冷链物流枢纽

海南罗牛山食品集团有限公司物流仓库。 人民网记者 毛雷摄

人民网海口11月29日电 （毛雷、孟凡盛、符武平）在海南，有没有接近零下30摄氏度的地方？有！日前，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访组走进海南罗牛山冷链物流园，感受这里的“冷”和“热”。

海南省作为热带农业经济大省，随着农产品生产经营方式的转型升级，冷链物流服务发挥的作用日益凸显。罗牛山股份有限公司（以下简称：罗牛山）作为海南省最大的“菜篮子”工程保障基地，近年来加强在冷链物流领域的布局。位于海口江东新区的罗牛山冷链物流园去年底开园至今，已吸引了星巴克、海底捞、中石化易捷、美宜佳、大润发、蒙牛、伊利等450多家知名食品企业入驻，实现全年年流通货值达120亿元。

“罗牛山冷链物流园整合了整条产业链上下游资源，倾力打造了冷链仓储全温层、全品类的城市共同配送中心，提高企业物流资源的利用效率与周转效率，降低企业的作业成本，实现效益共享。”罗牛山冷链物流事业部副总经理李胜红告诉记者，罗牛山冷链物流园是海南罗牛山食品集团有限公司的重要运营板块之一，占地325亩，总投资16亿元，总仓储容量30万吨，是海南最完善的现代化食品综合物流规模园区。

李胜红介绍，罗牛山冷链物流园基础设施、配套建设完善，有多温层物流仓储中心、全岛冷链配送体系、德国腾德检测中心、多功能展示展销中心、电商大厦高档写字楼、精品商务酒店及B2B线上营销平台。其多温层多功能仓储中心冷库运行实现全自动控制，采用智能仓储管理系统，能实现库存可视、自动补货、货物状态实时掌控等功能。

《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》明确提出，要加强冷链基础设施网络建设，打造出岛快速冷链通道，提供高质量的冷链快递物流服务。在海南自贸区（港）建设的大背景下，海南的冷链物流等相关行业、热带农业产业迎来重大发展机遇。

据了解，罗牛山接下来还将通过进一步引进全球的优质仓储物流企业、食品企业，逐步将罗牛山冷链物流园打造成服务于全国乃至全球的食材产业聚集地及海南冷链物流仓储配送中心。借助物流园与“一带一路”沿线城市间的地理位置优势，更好地服务于“一带一路”沿线城市的食材贸易流通和大宗农产品国际贸易批发市场。

(责编：李楠桦、庄红韬)